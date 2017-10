Cayuco

Enrique Muñoz González

SOMBRÍO PANORAMA EN EL TRICOLOR

Lo hemos mencionado hasta el cansancio, en el PRI estatal no aprenden aún, no asimilan todavía que son oposición, viven en la orfandad política y en lugar de andar de las greñas, con patadas bajo la mesa, con guerra sucia, deben conciliar intereses para sacar lo mejor de todos y dar la batalla, ya que en estos momentos en la entidad no tienen buenos números, al grado que difícilmente puedan refrendar en el 2018 los pocos espacios que tienen actualmente y son muy pocos. Desde luego que se respeta la teoría de ser el mejor voto duro.

El sábado se reunieron en el hotel Marriot un grupo de priístas, con el respeto que todos ellos se merecen, lo que hicieron fue alzar la mano para pedir los tomen en cuenta en el reparto de candidaturas, al ver que sus posibilidades reales, las de a deveras, no las que se puedan inventar con encuestas ficticias, no les permite tener mucho margen de negociaciones, pero ahí seguirán presionando con la candidatura al gobierno estatal, a sabiendas que aunque no les guste, hoy por hoy, es Gina Trujillo la que tiene los mejores números.

Ignacio Lastra, Ady García y Nicolás Bellizia junto a Jorge Lazo, —el diputado anda enojado porque dice le habían prometido la dirigencia municipal de Centro y no le han cumplido–, alzaron la voz, pidiendo inclusión, aunque ellos deberían revisar la cantidad de personas que les acompañaron a ese pronunciamiento y podemos ver que no había grandes figuras respaldando su posicionamiento, por el contrario, sin menospreciar a nadie, parafraseando a Lorena Beauregard, apenas vimos choferes y chalanes en ese desayuno.

Están en su derecho de pedir unidad, pero en un acto de congruencia, deberían demostrar cual son las acciones que han realizado para propiciarla. Argumentan que Enrique Ochoa Reza les instruyó cuando se reunieron un grupo de tabasqueños en el CEN, que deben trabajar buscando la cohesión, pero están sentados esperando que Gustavo de la Torre los vaya a buscar. Si son aspirantes y se precian de ser políticos profesionales, después de desayunar, hubieran ido a tocarle la puerta al dirigente para demostrar con hechos que buscan conciliar y no dividir. ¿Por qué no invitaron al dirigente?

Hay quienes dicen está detrás de todo esto Manuel Andrade, que es su PRI paralelo, es posible que el ex gobernador tenga diferencias con Gustavo de la Torre y hasta con el delegado Jorge Salomón Azar, pero por los desencuentros verbales que ha habido con Ady García, podemos señalar que no hay nada de eso. Es más, la propia ex diputada federal dijo que no hubiera participado si supiera que MAD está moviendo los hilos en esta especie de revuelta, de un Todos Unidos Contra Gina Trujillo, porque ese es el meollo del asunto.

En el CEN parece que no se ha tomado una decisión sobre la candidatura, pero al menos tienen las encuestas donde se establece que Gina Trujillo es la mejor posicionada y como le han endosado la llegada de varios de los nuevos delegados federales, así como algunos dirigentes de sectores, pues creen va a llevar mano en la designación de las demás candidaturas y por eso levantan la voz, para que los tomen en cuenta, no los dejen afuera. Lo grave es hacer públicas estas diferencias, cuando aún no las han discutido en lo privado.

Por eso Gustavo de la Torre a través de un comunicado dijo que las puertas están abiertas para todos los militantes, aspirantes, simpatizantes. En el mismo tenor se mostró Gloria Herrera, diciendo que nadie es dueño del partido en la entidad, por el contrario, acepta el llamado de unidad que plantearon el sábado, pero que no quede en ese posicionamiento, sino que se realicen acciones para dar muestras de que en verdad buscan fortalecer al tricolor de cara a la elección más difícil en su historia en Tabasco.

En su llamado, Gustavo de la Torre Zurita, dio la bienvenida a los llamados a la unidad que han realizado diversas fuerzas y liderazgos del partido, y los convocó a construir una agenda que permita crear un piso parejo para todos en el marco de la agenda electoral en la que se trabaja para recuperar los espacios en las elecciones del 2018, entre ellos la gubernatura, diputaciones federales y locales, así como las alcaldías.

Incluso resaltó que en la integración de los consejos políticos estatal y municipales, así como en la renovación de las estructuras, desde que asumió el cargo, se ha privilegiado el diálogo, consenso e inclusión para avanzar con fortaleza, soslayando cualquier intento de sabotaje a algún proyecto político, por el contrario, considera están en la ruta para sumar esfuerzos y recuperar espacios perdidos, pero como dicta una norma de urbanidad política, en el pedir está el dar. Se trata pues de una reunión que solo sera estadística, no pasará a mayores.

Hubo ajustes en el Comité Ejecutivo Estatal del PVEM. En rueda de prensa, Pico Madrazo dio a conocer que José Manuel Sepúlveda del Valle asume la Secretaría de Organización; Pedro Calcáneo Arguelles va como titular de la Secretaria de Procesos Electorales; Mariana Hoyos Armendáriz es la Secretaria de Medio Ambiente y Protección Animal; Francisco Celorio Cacep, es el nuevo vocero oficial; Angélica Torres Guzmán es la Secretaria Técnica del Consejo Político Estatal

Fueron ratificados por Pico Madrazo, el Secretario de Finanzas, Miguel Vélez Mier y Concha, y en Comunicación Social, Iris Isabel Sánchez Marcín, respectivamente. Este es el equipo que va a trabajar fuerte hacía el 2018 y seguramente a muchos de ellos, como a otros más que ya tienen actividades asignadas en los municipios, estarán en las boletas electorales. Combinan juventud y experiencia, para seguir creciendo.