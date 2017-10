ATARDECER POLÍTICO

– Exhibición de fuerzas

– Unidad o descalabro

En Tabasco hemos sido testigos de muchos huracanes y hemos visto lo destructivos que pueden llegar a ser, pues hemos tenido que soportar inclemencias de los fuertes ventarrones, el zamarreo y el agua intempestiva. Eso sin contar cuando viene acompañado de truenos, rayos y centellas. En esta ocasión o más bien para este proceso, parece ser que el efecto climatológico le está llegando a todos los partidos, o por lo menos a los partidos grandes como PRI, PRD y Morena, puesto que la rebatinga está a la orden del día, cada quien estirando la liga hacia su lado. Por lo menos, este era un efecto ya muy conocido en el Revolucionario Institucional, con respecto a las largas filas de aspirantes y seudo aspirantes que se formaban, pero ahora, al partido del Sol Azteca le toca atravesar por esta complicada vereda. A modo de guasa se ha dicho que Tabasco es la entidad que produce más políticos por hectárea y no se han equivocado. Hoy en día así es la realidad de Tabasco, porque no tan sólo hay aspirantes a la gubernatura, también los hay quienes caminan por una alcaldía, se cuentan hasta más de 10 por partido en cada municipio y lo mismo para diputados locales, de tal manera pues, que mientras no inicien los partidos políticos sus procesos internos para definir sus candidatos, nos vamos a desayunar, comer y cenar, con sus argüendes. Mientras tanto, las mesas de negociaciones y las exhibiciones de fuerza no se hacen esperar. Hoy, por lo pronto, en el restaurante del Hotel Marriot, que tal parece haberse convertido en el hotel de moda para la grilla, estuvieron un grupo de perredistas, que, hasta donde trascendió, fue para manifestar su respaldo en torno a Gerardo Gaudiano, y aunque no hubo un pronunciamiento formal, la lectura política es que están cerrando filas con las aspiraciones del alcalde capitalino. El desayuno de hoy, unos solamente tomaron café, otros jugo verde con fruta, fue para enseñar parte del músculo, ya que no pudieron acudir todos los convocados, porque apenas anoche estuvieron haciendo las llamadas, pero ya quedaron que van a ir a fondo, hasta donde tope en este proyecto, al menos así se le escuchó decir al diputado federal Héctor Peralta Grappin, cuando se despedía de varios de los invitados. Estuvieron dos diputados federales, además de Grappin, llegó Elio Bocanegra. Tres alcaldes, Gerardo, al igual que Sabino Herrera de Huimanguillo y Javier Cabrera de Jalpa de Méndez, a quien por cierto han candidateado para hacerse cargo de la dirigencia estatal, pero no ha sucedido nada, ya que busca la reelección en la presidencia, lo mismo que Chavo Herrera. En la mesa estuvo el ex alcalde de Centla, Ramón Hernández, con su hija Rosa Isela Hernández, la síndico de Hacienda de Centro, Casilda Ruiz Agustín, la ex diputada local Ana Bertha Vidal, que tiene interés en buscar una curul federal. Quizás el único prieto en el arroz haya sido Juan José Martínez Pérez, porque tiene una bronca en el Tecnológico de Comalcalco, donde cobra como director, pero en lugar de atender el conflicto, prefiere la grilla y eso genera rechazo social, de tal manera que en lugar de estar desayunando, debería poner orden en el ITS Comalcalco, porque hasta el gobernador Arturo Núñez ya escuchó a los inconformes, proponiendo arreglo y una salida justa al conflicto. Entre fotos, selfies y cotorreo, este grupo de perredistas demostraron que van en unidad. A ver hasta donde les alcanza, porque con tantos aspirantes, es difícil que se pongan de acuerdo, ya que hay muchos interés personales y de grupo, por encima del interés general que es el destino con certidumbre para Tabasco. Con esta postura lejos de ver un ambiente de unidad, vemos que se va generando una lucha de fuerzas y si quieren juegan a las vencidas, deben pensarlo, ya que el electorado por mucho y que hasta tengan filiación en el PRD, podría llamarles la atención, retirándoles el apoyo en las urnas. A nadie conviene que se polaricen las fuerzas, la política es de negociación, de acuerdos, no del todo o nada, así que más allá de medir fuerzas, importa más, mucho más, ponerse de acuerdo, porque los demás partidos políticos, no están mancos ni tullidos, y aprovecharan de los errores del adversario para capitalizarlos a favor. Donde parece que las cosas van de mal en peor es el en PRI, pues este efecto de polarización está llegando a niveles que deberían de preocupar, pues la “unidad” es un concepto que tal parecieran no conocer en absoluto. Recordemos que la semana pasada estuvieron reunidos en el mismo hotel un grupo de priistas exigiendo unidad u piso parejo pero la lectura fue mas bien en un sentido de reclamo hacia la dirigencia y hacia Gina Trujillo, quien a estas alturas, si es la mejor posicionada, debería de preocuparse más por manejar con mayor sensibilidad a la militancia antes de que la desbandada continúe haciéndose más grande. El tiempo apremia y entre más días transcurran, más complicada será la labor de cicatrización y esto va para todos los partido, puesto que ni si quiera en Morena están libres de azotes, pues hay muchos que le siguen metiendo ruido a las relaciones entre los fundadores de este movimiento en el estado y militantes que se fueron sumando a últimas fechas.