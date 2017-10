Cayuco

Enrique Muñoz González

“Lo que te hace diferente ahora, te hará

destacar más adelante. Deberías

estar orgulloso de ser diferente”.

Ellen DeGeneres

SU VERDAD DE GINA TRUJILLO

El viernes pasado Georgina Trujillo Zentella fue entrevistada por Emmanuel Sibilla en Telereportaje, y vaya que la cuestionó fuerte, le preguntó de todo, pero también la diputada federal dio respuesta a todo, aunque en el sentir general pareciera que se limitó a responder a medias, y en algunos casos solo hizo insinuaciones en lugar de hacer señalamientos directos. El caso es que ha dado mucho de que hablar, sobre si es sangrona, si Benito Neme está detrás de Ady García para golpearla, si tiene el apoyo de su cuñado Nacho Cobo.

Gina Trujillo es la más fuerte competidora al interior del PRI para la candidatura al Gobierno estatal, y por su cercanía con el dirigente Gustavo de la Torre Zurita la señalan de ser quien controla el partido, la que decide quienes van a los cargos de dirigentes y las delegaciones federales, entre otros muchos mitos. Admite que la califican de sangrona, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, quizás por ser de un temperamento serio, también dice ser tímida, pero a las pruebas se remite, porque ha ganado elecciones.

Admite que esa timidez es confundida por muchos como altanería, o una actitud de desprecio hacia los demás y nada más, pero no es así, detalla que cuando acude a un lugar, no saluda a todos, precisamente por esa timidez, aunque por consejo de sus colaboradores ahí va tratando de cambiar ese carácter, esa forma de ser, porque lo suyo es tratar de generar empatía con la gente, no por estar enfrente un proceso electoral, sino por ser una convicción.

Gina señala que le gusta estar en reuniones con la gente, platicando con ellos, tratando de escucharlos y de entender cuáles son sus problemas y cuáles son las cosas que más los preocupan, sin tener que desinfectarse las manos después de saludar a todos. Niega que así lo haga, remontándose a que lo mismo decían de Humberto Mayans, considerándose solamente como una leyenda urbana y nada más, porque tampoco es soberbia, calificativo que también le han endosado sus malquerientes.

Por todo ello, Georgina Trujillo se define como una mujer de carácter fuerte, de un carácter decidido, de carácter firme, muy exigente y de eso pueden dar cuenta sus colaboradores, a quienes les pide hagan siempre las cosas bien, sin errores. En cuanto a ser hija rica de un gobernador, defiende la memoria de su padre, dice que don Mario Trujillo sirvió a Tabasco, pero desde muy joven trabajo para lograr un patrimonio, porque le heredó a ella y sus hermanas fue un rancho, lo hizo en vida, porque no les dejo la vida resuelta.

Llama la atención en este punto que diga no tener grandes propiedades o cuentas bancarias, pero su declaración patrimonial no es pública, con todo y que existe la denominada ley 3 de 3, para que todos los servidores públicos, incluyendo legisladores, transparenten lo que tienen. Solamente estaría en condiciones de transparentar sus bienes, en el caso de que resulte candidata de su partido al gobierno, de lo contrario, seguirá manteniéndolo en secresía, pese a reiterar que no tiene nada que ocultar.

Se dice a favor de la transparencia y rendición de cuentas, pero no le entró a la 3de3 por considerarlo una moda y no se enrola en esos asuntos. Le dijo Gina a Emmanuel estoy totalmente a favor de la transparencia, y de la rendición de cuentas, absolutamente comprometido con ello, y si a mí se me da la oportunidad de ser candidata te garantizo que yo voy hacer pública mi declaración, no tengo nada que ocultar, así es que no tengo ningún problema. Por mientras, nada se podrá saber de sus bienes y el origen de los mismos.

Revela que su esposo ya no tiene constructora, se dedica a la administración del rancho que le heredó su padre, calificando de exitosa su actividad, no económicos, sino de la calidad del ganado que tiene y quienes son ganaderos y conocen a José Enrique, saben que definitivamente tiene un extraordinario ganado, pero ataja, que rancho no permita hacer demasiado dinero. Sostiene que cómo toda su vida ha trabajado, se sostiene de su sueldo.

Reconoce que Roberto Madrazo le dio muchas oportunidades, aunque tiene tiempos que no lo veo, si acaso lo saluda cuando coincide en algunos eventos, pero al final de cuentas indica que su carrera política la ha ido forjando con el paso del tiempo, porque ha trabajado con otros gobernadores. Evade hablar de las diferencias con Ady García, también no quiere precisar si detrás de la doctora estaría Benito Neme, se remite diciendo, hay que preguntarles a ellos, porque no le gusta andar especulando, aunque revela que no tiene relación alguna con el director de CAPUFE, pese que lo ha buscado.

LA PIRAGUA

Aclaro que las diferencias con Liliana Madrigal han quedado superadas, reconociendo que fue por una delegación federal, confirmando lo que se menciona de estar inmiscuida en los nombramientos recientes; de su cuñado Ignacio Cobo confía en tener su respaldo de ser candidata al Gobierno, aunque en su momento tendrá que platicar con él, porque sobre este tema aún no lo ha hecho. Su hermana Graciela es solidaria, a como lo espera de toda su familia en general.

Finalmente establece Gina Trujillo que si es candidata al Gobierno del Estado, quiero que el PRI postule a los mejores candidatos y candidatas que haya en el Estado, no a sus amigos, porque cada candidatos no tiene que surgir de los afectos, tienen que surgir del posicionamiento y de la confianza ciudadana; asegura no tener cartas marcadas en ningún municipio. Ahí esta practicamente todo de Gina Trujillo, quien promete arengar por última vez a la gubernatura.