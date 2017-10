ATARDECER POLÍTICO

DUELO DE TRIBUS

VIOLENCIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Hemos venido platicando a través de los meses como las diferentes corrientes al interior de los partidos han entrado en un estire y afloje en la negociación por las posiciones que se disputarán en las próximas elecciones. Esta semana fue de grandes exhibiciones de poder, como la que se vio en el Hotel Marriot, donde varios militantes del PRD mostraban su afinidad hacia cierto un proyecto. Así mismo, hemos visto como también el relevo por la dirigencia se ha convertido en un tema que levanta muchas pasiones, ante el peso político que representa el control de las filas partidistas, que hoy por hoy mantiene el diputado federal Candelario Pérez, pues vimos como en días pasados le lanzaron un misil a través de una cédula de notificación en donde le exigían que este medio día entregará el cargo. Algo sucedió en el lapso de 72 horas que habían establecido para pedirle a Candelario la dirigencia, ya que esta mañana publican en estrados un documento para anunciar que dan marcha atrás a la petición de salida. Ahora, dicen los de la Comisión Jurisdiccional, que siempre no. La verdad que le restan seriedad los propios perredistas al tema de la dirigencia que no es cosa menor. Nada más y nada menos que será la que decida las candidaturas no solo a gobernador, sino a senadores, diputados federales, diputados locales, alcaldes con su planilla de regidores, con todo y sus respectivos suplentes, así que es mucho lo que está de por medio como para que anden con estos desórdenes. Y es que hay quienes se quieren meter a las patadas pero ni si quiera están preparados, pues es bien sabido que en estos momentos no hay ni siquiera un candidato que se quiera aventar el trompo a la uña de aceptar la responsabilidad de dirigir el partido, pero sobre todo que tenga la capacidad para dirigir, unir y conciliar. ¿Habrá sido esta la causa de su reculativa o es que algo habrán negociado? … ABERRANTE, TRISTE Y VERGONZOSO. No encontramos palabras para describir lo que sucedió con el hijo del político y empresario tabasqueño Gerardo Priego Tapia, quien sufriera una cobarde agresión al parecer a manos de siete sujetos, que lo atacaron no sólo con golpes sino que incluso lo hirieron al romperle vasos de cristales en la cara. Todo esto al interior de una fiesta de quince años. Nos preguntamos, ¿qué tendrán estos muchachitos en la cabeza? ¿Qué clase de educación están recibiendo en sus casas? ¿Qué ejemplo estarán viendo por parte de sus padres? Nos hemos enfrascado en una espiral de violencia que lejos de parecer que va a desaparecer o por lo menos disminuir, más se agrava. En ese sentido, mucho se ha hablado de que es un problema de raíz, que la violencia se tiene que erradicar desde el núcleo familiar. Hemos visto algunos programas que se han emprendido para contrarrestar los índices de violencia intrafamiliar y fomentar valores entre los jóvenes, que sin duda son programas loables, pero nos enfrentamos a un reto más grande que es la apatía por parte de las personas para participar en este tipo de programas. Esto está cobrando dimensiones descomunales. Antes se decía que los semilleros de delincuencia se encontraban en las zonas donde están los cinturones de miseria, es decir en poblaciones de escasos recursos, pero en el caso de la agresión que sufrió el joven Gael Priego, sus agresores fueron al parecer hijos de familias de renombre, de una posición económica de alto poder, que hasta donde ha trascendido no es la primera vez que cometen un acto delictivo como el de la semana pasada. Que se dice lo hacen como hobbie, es decir, por diversión. Esto nos da una clara muestra de que no podíamos estar más equivocados con lo anterior. Que el problema más allá de los recursos económicos, es un tema de educación, de formación en base a valores. Vamos a comparar esto con un ejemplo como lo es el tema de los puentes peatonales. Se gastan miles de millones de pesos en construir puentes peatonales que quedan como horribles adornos porque la gente no los usa, por la flojera de caminar unos cuantos metros más, arriesgando no sólo su propia vida si no la de sus hijos y la de terceras personas, como los automovilistas que a veces tienen que andar toreando a estas personas imprudentes. Mucho se ha hablado de que se legislaría para que personas que fueran sorprendidas cruzando por debajo de puentes peatonales o en zonas aledañas a ellos, pudieran ser sometidos a sanciones administrativas. Esto ha quedado como letra muerta porque ni se aplica ni nada. Es precisamente la falta de castigo lo que contribuye al valemadrismo. Nos preguntamos si las cosas serían diferentes si se empezara a dar castigos ejemplares. Nos preguntamos qué pasaría si en el tema de los jóvenes no sólo se castigará a los menores sino que también se les atribuyera responsabilidad a los padres. Debe ser un trabajo conjunto entre instituciones y gobiernos, porque de lo contrario, continuaremos cayendo en esa espiral de violencia que nos mantiene a todos en un profundo estado de sicosis, buscando culpables, sin darnos cuenta de la gran responsabilidad que tenemos.