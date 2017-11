ATARDECER POLÍTICO

– Cuenta regresiva y enloquecedora

Y NOVIEMBRE LLEGÓ Y CON ELLO LAS CALAVERITAS Y UNO QUE OTRO DESCALABRADO. De verdad que no solo los ríos se desbordan en territorio tabasqueño, sino también las pasiones, pues pareciera ser que al calor de las aspiraciones hay muchos a los que se les desconecta la lengua del cerebro y empiezan a hablar muchas incoherencias que no deja más que en claro el hecho de que han sido seres superfluos y egoístas, como ellos mismos lo describen. Lo cierto es que los plazos se acercan y con ello hay quienes empiezan a enloquecer madreándose solitos y otros que son víctimas del fuego amigo, enemigo, cruzado, y de todo tipo, pues como dicen, en el amor, en la guerra y en la política, todo se vale, motivo por el cual hay muchos que se valen de todo tipo de artimañas para atacar a sus contendientes. De ahí que veamos escenas muy armadas en eventos públicos. Queda claro que la misión de estos mandaderos es la de hacer todo lo posible por hacer caer en la provocación a los personajes, para sacarlos de sus casillas y generar situaciones que peguen en su imagen. Donde más duro se están dando es en el PRD, pues es además de ser el partido en el poder, es el que tiene por lo menos a dos de los aspirantes más fuertes, como lo son José Antonio de la Vega Asmitia y Gerardo Gaudiano Rovirosa. Y por si esto no fuera poco, tienen en puerta la renovación de la dirigencia del partido. Si no hay cambios de última hora, éste viernes se deberá estar eligiendo nueva dirigencia estatal del PRD, porque Candelario Pérez Alvarado, aunque se resista, no seguirá un día más en el cargo. La reunión del Consejo Político estará muy tensa, la intención es renovar todo el Comité Estatal así como a los integrantes de otras comisiones, y de este modo, arrancar con renovados bríos el proceso electoral que hoy está a 8 meses de las votaciones. De acuerdo a los informes que se tienen, el viernes es la convocatoria a la reunión de consejo. No será un encuentro cordial, eso sí lo podemos anticipar, porque el grupo focilista, que estaría perdiendo el control mayoritario, quiere vender cara su derrota, aunque se resisten a alguna triquiñuela para tratar de quedarse un poco tiempo más, porque si algo es lo que les duele el tener que entregar la plaza, es el negocio de la venta de candidaturas, porque es lo que se especula así sucedió en el 2015. El nuevo dirigente deberá tener el consenso de la mayoría, de inmediato tendrá que ponerse a trabajar en una operación cicatriz, pero no debe tardarse, porque el calendario electoral sigue su marcha y debe irse reuniendo con las dirigencias de otros partidos, con quienes se tiene previsto crear el Frente Ciudadano por México en la entidad. Como se sabe, de entrada es el PAN y Movimiento Ciudadano quienes están más puestos que un calcetín para esa alianza, y se debe platicar con ellos, para saber qué ofrecen y sobre todo, qué espacios quieren, porque además no hay muchas candidaturas, debido a que las tribus que hay al interior del PRD van a querer su coto de poder, precisamente a cambio de poder permitir la llegada de una nueva dirigencia. No olvidemos que las precampañas empieza el mero 24 de diciembre, fecha en que todo mundo anda en plenos preparativos para la cena navideña, aunque habrá que ver cómo será el ambiente en estas fechas decembrinas pues queda claro la crisis se ha recrudecido a últimas fechas como consecuencia del freno de recursos que existe por parte de la Federación y que se traslada a muchos de los sectores productivos de nuestro estado. Retornando al tema, existe la preocupación entre los partidos por el tema de las dichosas alianzas, pues pasa el tiempo y las negociaciones van encareciéndose, puesto que quienes se les suman no es por genuina convicción sino más bien por temas de interés, pues las cuotas van desde una o dos posiciones hasta quienes piden verdaderas exageraciones, provocando con esto un conflicto a la hora de hacer la operación cicatriz y que sin duda será un trompo que tendrá que echarse a la uña quien asuma la nueva dirigencia… DESDE ESTE ESPACIO LAMENTAMOS PROFUNDAMENTE el fallecimiento del compañero fotógrafo Erick Alberto Arias Moscoso, Rogamos por la pronta resignación a sus familiares, quienes apenas hace poco más de cinco meses enfrentaron la pérdida del reconocido fotógrafo Jorge Arias, padre del joven Erick. Q.E.P.D