Quinto Informe, avances, turbulencia y finanzas sanas

José Martínez

A cinco años del gobierno de Arturo Núñez Jiménez todavía se puede ver en el horizonte alguna turbulencia, sobre todo por el desafío de la inseguridad, una problemática que continúa como acción prioritaria para esta administración.

Hablar de esa turbulencia, igual es referirse a las deudas que le dejaron al estado, herencia que no permitió en los primeros años consolidar una economía fuerte, y que, a la fecha, a pesar de que existen finanzas sanas, Tabasco no está del todo recuperado.

Recordamos que el trazo que hizo Núñez Jiménez al principio de su sexenio fue el enfrentar la crisis, luego vendría la etapa de consolidación, y finalmente la de recuperación y crecimiento del desarrollo.

Sin embargo, con la debacle petrolera, la cual no estaba en la agenda, fue difícil avanzar como se había marcado, y se dejó venir un golpe fuerte para el estado, el desempleo, colocando a la entidad en el primer lugar en los últimos dos años.

Sobre el endeudamiento, para darle un mejor control, se realizaron dos empréstitos, destinados para seguridad pública, de casi mil 100 millones de pesos.

Quizá una buena noticia es que Tabasco está entre los diez estados menos endeudados, y está respaldado por la secretaría de Hacienda.

Por su parte los priistas acusan de que no hay obras, e incluso, algunos piden se les enumere solo tres de ellas, la respuesta es que hay acciones invisibles, pero que sirven de soporte para que hoy no se caiga en cartera vencida, por ejemplo, se trata de la economía del estado. E incluso, Núñez Jiménez sostuvo que hay un margen amplio de deuda para avanzar en la siguiente administración.

Y destacó que se pudo contener el endeudamiento, racionalizarlo y establecer medidas de austeridad en el gasto público, para hacer el mayor esfuerzo posible de aumentar la recaudación, dando incentivos fiscales, estímulos que han permitido que se tenga un buen comportamiento.

En una entrevista con el periodista José Cárdenas, respecto al V Informe de Gobierno que se avecina (domingo 12 de octubre), indicó que se está trabajando en el sector pesquero, turístico y agroinsdustrial, con el fin de asentar la costumbre de que ya no se puede estar dependiendo del petróleo.

Reconociendo que la tarea no es fácil, apuntó que de su parte existe una vocación para continuar gobernando, y que está consciente de los riesgos que existen desde todos los ángulos.

En el aspecto político, ha señalado que nunca se adueñó del PRD, y que existe una democracia y pluralidad para lo que se avecina, que son las elecciones.

A casi un año de que termine su gobierno, el Ejecutivo sabe que se tienen pendientes, y que la lucha contra la inseguridad no tiene límite, que se debe continuar sanando las finanzas, y que es posible un leve repunte petrolero, el cual debe aprovecharse, pero sin confiarse.

El próximo domingo se podrá saber de otros logros, como el tema social, plataforma que le valió para darle cobijo y apoyo a miles de ciudadanos.

HABERES

LOS INDEPENDIENTES de por sí no cuentan con estructuras sólidas e imagen personal, lo que significa que tiene pocas posibilidades de ganar, y luego les dan una aplicación móvil para hacerse de firmas de apoyo que no saben usar, mejor que el INE desaparezca esa figura.