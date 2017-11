Cayuco

Enrique Muñoz González

“Difícil es templar en el poder a los que

por ambición simularon ser honrados”.

Salustio

SE AHOGA FÓCIL EN UN VASO DE AGUA

Si durante mucho tiempo ADN dentro del PRD estatal con Juan Manuel Fócil al frente, era el grupo que tenía el control en la entidad perredista, ahora desde el 3 de noviembre han cambiado las cosas y ya no ejercen dominio alguno, es más, ya no espantan a nadie a como acostumbraban para someter a aquellos que no querían plegarse a sus órdenes; el diputado local, nada más porque tiene fuero, es que puede andar caminando libremente, ya que en honor a la verdad, son muchas las arbitrariedades cometidas, como para procesarlo en algún juicio político.

Olvidó Juan Manuel, junto a Candelario Pérez Alvarado, que en política el poder se ejerce, no se comparte, y quisieron jugar a las vencidas con el gobernador Arturo Núñez y ahí se tiene el resultado, salieron perdiendo, y como bien lo dijo el mandatario, en lugar de haber procurado salir por la puerta de adelante, se fueron por la de atrás. Según el diputado local no anda en guerra, lleva bandera blanca, aunque en los hechos, intenta llevar al sol azteca a una confrontación, y hay que ver hasta donde podrá mantener estirada la liga.

El malestar de Fócil es que se le acabó el negocio, le disminuyeron el poder, siempre se ha rumorado que ponía precio a las candidaturas, de hecho su agrupación acaparaba las más importantes, sus amigos, los incondicionales, tenían preferencia; hoy ya nada queda, por eso anda en pie de guerra, respirando por la herida, dispuesto a oponerse a los candidatos que vayan a postularse, hasta de andar haciendo proselitismo en los municipios.

Ayer se le escucho a Juan Manuel Fócil en una entrevista con Chuy Sibilla con una postura muy crítica, diciendo que siempre la ha tenido, no son más que patadas de ahogado, porque siendo de izquierda, del mismo partido en el gobierno y por el hecho de haber sido destronado en el cacicazgo que ejercía, es que se puso cpmo abanderado de criticas hacia el gobierno. Eso que dijo de no haber agredido a nadie, de no haber ofendido a ningún militante , que no ha hecho nada que perjudique a los ciudadanos , no se le cree, porque sus acciones han demostrado todo lo contrario.

Según Juan Manuel le faltaron al respeto con todas las acciones realizadas para el cambio de la dirigencia, que se sepamos él no era el dirigente, se le olvida que el periodo estatutario de Candelario Pérez Alvarado estaba vencido, intentan sublevarse, teniendo como consecuencia que la mayoría de los integrantes del Consejo Político tomaran la decisión de cortar por lo sano, prefirierón una nueva dirigencia incluyente, dejando atrás el trago amargo que se vivó con los líderes de ADN.

Querían llevarse todas las candidaturas, él estuvo caminando, no ha dejado de hacerlo porque quiere ser candidato al Gobierno; Candelario también traía un activismo para la alcaldía de Centro; varios de sus aliados en los municipios estaban presionando para buscar una reelección, sin embargo en este punto, tenemos datos confirmados con encuestas, que por mucho que tengan un buen trabajo los alcaldes, nadie aparece con garantías de poder reelegirse. ADN, cuenta con 3 municipios aliados. Cárdenas, Paraiso y Jalpa de Méndez

Hoy el panorama ha cambiado totalmente, ADN corre el riesgo de que no tenga candidatos de continuar esa actitud de confrontación de Juan Manuel, quien insiste en no reconocer la nueva dirigencia, confiando que en los tribunales electorales les den la razón, sin embargo se cuidaron todas las formas para evitar precisamente que les pudieran tumbar la legalidad de la sesión del Consejo Político donde designaron a Darvin González Ballina, por casi la totalidad de los asistentes y si no, se repondrá el procedimiento y tan tan.

Cuando los tribunales electorales, debe iniciar el proceso de revisación en el TET, es obvio que seguirán luego en la Sala Regional y quizás hasta en la Sala Superior del TEPJF, emitan su resolutivo, y que favorezca a la dirigencia de González Ballina, es donde Fócil con su estructura deberán ponderar lo que vayan a emprender, sumarse para construir los triunfos del PRD, o hacerse a un lado, con la posibilidad total de quedarse relegados, sin oportunidad de resurgir más adelante.

Fócil quiere vender cara la derrota, para eso está buscando alianzas con detractores del gobernador, como es el caso de Manuel Andrade Díaz, el cual aprovecha cada ocasión que lo entrevistan de inmiscuirse en los asuntos internos del PRD, para echarle leña al fuego. No se descarta que pretenda Juan Manuel promover voto de castigo, pero se tendría que ver cuantos militantes le van a seguir siendo leal, ya que sin el control del partido, ya no podrá mostrar poder ni control en la militancia. Lo mas conveniente es que lleguen a un acuerdo.

Lo que debe hacer Fócil es irse blindando, el fuero no es para siempre, y junto a Candelario anduvieron haciendo un sinnúmero de eventos, de los cuales deben rendir cuentas claras del origen de los recursos utilizados; por cierto, hasta el día de hoy, no han informado cuanto recaudaron para la adquisición de un costoso equipo en el hospital del Niño, con la promoción de un partido de futbol, con presuntas leyendas del América y Chivas.

Una nueva estrategia contra la CFE anunció ayer Federico Madrazo Rojas al dar a conocer que el PVEM respalda a los ciudadanos que se oponen al cambio de medidor de la energía eléctrica, pidiendo que la empresa primero debe hacer la modificación de tarifas, antes que andar intimidando a la población que se resiste a entregar sus medidores. Esto es adicional a la lucha que se ha llevado al Congreso de la Unión, donde se buscan nuevas tarifas y el borrón y cuenta nueva de los que se encuentran en resistencia civil.