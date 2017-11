Cayuco

Enrique Muñoz González

“Hay que dignificar la política para

beneficio de los ciudadanos”.

Margaritza Zavala

INDEPENDIENTES EMPUJANDO EN SERIO

Si bien es cierto en la elección del 2015 se tuvo por primera vez la figura de candidaturas independientes, y quizás por lo novedoso que resultaba al sistema político electoral, no hubo una respuesta contundente de la población, parece ser, para el proceso del próximo año empieza a cobrar auge, a partir de la cantidad de personas que se inscribieron en el INE para participar en busca de la candidatura presidencial, senadurías y diputaciones federales, al grado que ya hay quienes cumplieron con el requisito de las firmas.

Un candidato independiente podrá lograr ser postulado si presenta un porcentaje de firmas, de acuerdo al cargo que busca, además de una serie de requisitos, que no cualquiera podrá alcanzar, sobre todo quienes decidan de última hora querer participar por esta modalidad. El INE dispuso de una aplicación a través de un dispositivo electrónico para la recolección de firmas, al arranque tenia deficiencias, poco a poco se han ido superando, el propósito es evitar tráfico ilegal de firmas o copias de credencial de elector.

Para la Presidencia de la República quien se encuentra al frente en la recolección de firmas es Jaime Rodríguez Calderón, le sigue Margarita Zavala, después Armando Ríos Piter y muy rezagado Pedro Ferriz de Con; en Tabasco se tiene conocimiento de tres personas que ya alcanzaron el porcentaje requerido para ser candidatos a diputados federales, donde se pondrá más interesante el asunto es para lo local, debido a que solamente se autorizará un candidato para cada cargo de elección.

Los aspirantes independientes a diputados federales que ya lograron la meta de firmas son por el Distrito 3, Carlos Arturo Córdoba Cobos; por el Distrito 4, Didora Inés Rojas Arévalo; por el Distrito 6, Julio César Osorio Pérez, en estos momentos se encuentra en proceso de validación. De los aspirantes al Senado se inscribieron dos personas, uno de ellos ya desistió de continuar en la búsqueda del apoyo ciudadano.

Rumbo a la gubernatura de Tabasco, los que han expresado su interés por salir a pedir firmas para ser candidatos independientes, son Oscar Cantón Zetina, Jesús Alí de la Torre y Manuel Paz Ojeda; también se empiezan a escuchar nombres de quienes pretenden buscar una alcaldía y diputación local lo que demuestra existe interés por acudir ante la ciudadanía a pedirles la firma. De lograr cumplir la meta de apoyos, entonces es cuando se podrá decir que la elección local será de cuartos, no de tercios.

De hecho mañana viernes, según el calendario emitido por el IEPCT, debe emitir la convocatoria a quienes buscarán ser candidatos independientes y tendrán un periodo comprendido del 2 al 16 de diciembre para que acudan los interesados en participar a presentar la carta de intención, el día 18 darán a conocer la validación de los requisitos a quienes los hayan cumplido y al día siguiente el martes 19 de diciembre y hasta el 6 de febrero, un periodo de 50 días, para recabar firmas, que son cerca de 35 mil, el 2% del padrón electoral.

Algo que llama la atención, es que inician primero los independientes, por lo que todo aquel aspirante a una candidatura a través de un partido político, no podrán buscar esta opción, debido a que se manejan tiempos diferentes y cuando algunos vean que no estarán en las boletas, ya no tendrán tiempo para querer ir por la vía independiente, de tal manera que todos los que no resulten agraciados en los partidos o coaliciones, deberán esperar al próximo proceso electoral, ya que en el del 2018 no tendrán cabida.

Ya faltan pocos días para saber cuantos aspirantes quieren salir a pedir firmas a la población, no es tan sencillo, un reto adicional es que estamos prácticamente en temporada de fiestas por Navidad y Año Nuevo, la euforia de la gente es por hacer sus compras y quizás no muestren algún interés por estar dando la firma, seguramente esto pueda tomar forma a partir de enero. El reto es doblemente difícil, pero de lograrse, convertirá más interesante la contienda por la sucesión gubernamental.

En el ámbito federal se está viendo que los aspirantes a la candidatura presidencial llevan buen ritmo, es posible que al menos Jaime Rodríguez y Margarita Zavala puedan lograr la meta que es 866 mil firmas, los demás cada día se van rezagando. Quizás sea necesario que las autoridades electorales deben mayor difusión a esta modalidad de candidaturas, porque si muchas encuestas señalan el hartazgo ciudadano de los partidos políticos, pero sino conocen todo lo relacionado a las independientes, no van a participar.

Ya veremos cómo se da el comportamiento ciudadano en Tabasco, por lo menos ya están haciéndolo con su firma para los que buscan ser candidatos a diputados federales, se estima que, en la estatal, la participación sea mayor; aunque una cosa es recoger el apoyo de las firmas, y muy diferente lograr que esas mismas personas puedan ratificarlo con su voto en las urnas.

LA PIRAGUA

Para los que gustan anotar, el ya casi Candidato a la gubernatura de Tabasco por MORENA Adán Augusto López Hernández, se va a registrar en la CDMX como precandidato, al mismo tiempo que AMLO hará lo propio a la Presidencia de la República, el dia de la celebración de la Virgen Morena de Guadalupe el 12 de diciembre. Adán Augusto arrancará precampaña en San Carlos Macuspana, un lugar que prácticamente es uno de los símbolos de la corriente Andrés Manuelista.

Al poner en marcha la Cuadragésima Primera Reunión Nacional del Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal (CIAPEM), el Gobernador Arturo Núñez Jiménez afirmó que el reto de adaptación de lo público en el siglo 21 implica el fortalecimiento de los gobiernos abiertos, a fin de garantizar estados más democráticos y accesibles para la gente.