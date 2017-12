Cayuco

Enrique Muñoz González

No podemos resolver

Problemas usando el mismo

Tipo de pensamiento que

Usamos cuando los creamos

ALBERT EINSTEIN

LAUDOS, CONFLICTOS INTERMINABLES

Se ha generado un fuerte escándalo en la entidad por la presunta separación del cargo a Cuco Rovirosa como alcalde de Macuspana, luego de que el Tribunal de Justicia Administrativa resolviera una demanda de laudo laboral, donde ha prevalecido el desacato, razón por la cual envían al Congreso local un oficio donde destacan los motivos para que lo separen del cargo, claro está, falta todavía el veredicto de la Comisión de Gobernación que preside Marcos Rosendo Medina y luego esperar cómo votan en el pleno.

De tal manera que la suerte de Cuco Rovirosa está en manos del Congreso, el motivo para separarlo no es ni siquiera un asunto inherente al ejercicio de su administración, porque las demandas de laudo laboral, viene de periodos anteriores, pero como cabeza del Ayuntamiento debe atender estos conflictos que son heredados. Es más, todos los alcaldes atraviesan por esos problemas, hay quienes han solicitado ampliación presupuestal para liquidar esos adeudos, se les niega porque la legislación vigente no lo permite.

El problema de los laudos laborales se origina desde que empezó a haber alternancia en los municipios, debido a que el alcalde entrante, despedía de manera arbitraria a personal de confianza para poder acomodar a gente suya, de esta forma cumplían con compromisos adquiridos previamente en campaña, sin embargo no cuidaban las formas y los burócratas que se quedaban sin empleo, empezaron a demandar, sentándose un precedente en el momento que son viables, por lo que ya se han pagado varios laudos.

Según Conciliación y Arbitraje el monto que se estima por concepto de laudos laborales, entre los municipios y los 3 Poderes del Estado, son algo así como 2 mil 290 millones de pesos, una cifra difícil de pagar, porque la ley no permite el uso de presupuesto para estos conceptos, dejando atados a los alcaldes, aunque en algunos casos, implementan programas reales de ahorro y con eso tienen para ir pagando, en otros casos, deciden reinstalar en su área de trabajo a los inconformes, quedando resueltos los conflictos.

Recientemente se conoció la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde solicita se libere orden de aprehensión contra Pedro Landero ex alcalde de Nacajuca con todo el cabildo, precisamente por no atender los mandatos de la autoridad para el pago de laudos; se desconoce hasta el momento el status del expediente, pero según los conocedores del tema, es difícil que libre la cárcel, aunque aparentemente se están buscando a los inconformes para llegar a acuerdos con el actual alcalde, Francisco López.

En el trienio pasado, Domingo García Vargas, siendo alcalde de Jalpa se dijo pudo ser destituido y encarcelado, por mandato de un Tribunal Colegiado, ya que se ordenó pagar un lado a dos trabajadores despedidos del Ayuntamiento, negándose a pagar por carecer de recursos; era inminente su detención, pero se llegó a un acuerdo, pagando en parcialidad, en abonos, con la finalidad de demostrar interés en atender la sentencia.

Por eso el caso de Cuco Rovirosa no es algo que pudiera suponerse es una consigna en su contra, lo que sí pudo provocar es el hecho de no presentarse cuando fue llamado por la autoridad para aportar sus alegatos, decir los motivos para no pagar, el cual es el mismo caso de todos los alcaldes, no hay recursos destinados exclusivamente al pago de laudos. Al parecer no le dio importancia el edil de Macuspana, y ahora deberá esperar lo que decida el Congreso para asumir las consecuencias de sus actos.

Sobre la situación de Cuco Rovirosa, explica Alfredo Celorio Méndez, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Tabasco, que la solicitud que hicieron al Congreso local es para separar temporalmente al alcalde de Macuspana, por incumplimiento de la sentencia para el pago de laudos, citando que es por el expediente administrativo 100/2012-S-2 que data del 2012, porque hay otros más en trámite. Denuncia el funcionario que el alcalde se negó a acudir en 10 ocasiones violando el Artículo 12 Constitucional.

Por esa razón, el Tribunal de Justicia Administrativa procedió conforme lo que la ley le faculta, hacer la solicitud relativa al Congreso del Estado, derivado de un expediente formado con motivo de un juicio contencioso administrativo, toda vez que la autoridad ha sido muy reiterada en incumplir con los requerimientos que se le han hecho y por ello se envía la petición al Poder Legislativo, para que procedan conforme a lo correspondiente.

Por lo tanto, se encuentra en la cancha del Congreso el balón, y es responsabilidad de los diputados locales determinen lo que procede. Si el compromiso es no encubrir a nadie, es posible que se avale la petición del TJA, que pide la separación del cargo de Cuco Rovirosa por 15 día, no se está solicitando dejarlo fuera del cargo por tiempo indefinido. Es cuestión de días, para saber cómo van a resolver, porque el 15 de diciembre termina el periodo ordinario de sesiones y no creemos lo vayan a llevar a un extraordinario,

Alfredo Celorio precisa que no hay nada personal contra Cuco Rovirosa, solamente están emitiendo una sentencia conforme a derecho, por lo que tiene confianza, proceda la petición realizada al Congreso, dejando de manifiesto que las decisiones que se tomen al interior del TJA siempre serán imparciales, objetivas y sin revanchismo contra nadie. La petición que tienen en sus manos los diputados va debidamente fundamentada, apoyada en las disposiciones Constitucionales, así como en una jurisprudencia que se formó en Jalisco.

Llevó Amet Ramos Troconis al Congreso local el paquete financiero del 2018, cumple así en tiempo y forma de acuerdo a lo que establecen las leyes, lo relevante, el anuncio de que no se aumentaran los impuestos y se mantendrá la disciplina en el manejo de los recursos públicos. Anote usted que el espiritú plurinominal invade a don Amet Ramos, apueste que va a estar en el 2018 en el Congreso.