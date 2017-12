Corte de Caja

Aspirantes y suspirantes, hay de todo como en botica y en la feria

José Martínez

El pastel por la gubernatura se fracciona cada vez más. Primero de forma interna el PRD lanzó a seis representantes, quienes de manera velada traen su campaña. Hay quienes, sin la mínima negociación, han alzado sus manos para decir que sí van. Pudieron haber sido diez o quince.

Algunos con menos posibilidades que otros, apostando que pueden probar algo del postre en el 2018. Casos como Jaime Mier y Terán y David Gustavo Rodríguez Rosario son mencionados insistentemente en los medios.

Por Morena existe un solo personaje, se trata de Adán Augusto López Hernández, quien antes limpió el camino de posibles opositores internos. Mientras que por Movimiento Ciudadano está Pedro Jiménez León, aún funcionario del gobierno.

El PRI tiene cuatro aspirantes por lo menos: Georgina Trujillo, Benito Neme, Nicolás Bellizia e Ignacio Lastra. En el tricolor, con anterioridad se destaparon casi una docena pero la lista se fue depurando. Sin embargo, en la nueva modalidad de los independientes están Jesús Alí y Oscar Cantón, quienes acudieron al IEPCT para presentar su carta de intención, faltaría Manuel Ojeda, quien viene midiendo los tiempos y circunstancias

Por el Partido del Trabajo resurgió Humberto de los Santos Bertruy, el ex alcalde de Centro por el PRD, quien presentó su carta de intención para competir. El ex edil tiene que remar contra su propia mala fama.

Bajo la bandera del llamado “piso parejo”, varios políticos se quieren integrar, e incluso reclaman para competir.

Pero, de todos ellos, ¿cómo medir el peso electoral que representan? Muchos no cuentan con una estructura sólida, y lo único que pretenden es lograr colocarse en alguna premio de consolación.

¿Cuál será el método que usarán para tratar de ganar en una elección tan competitiva? Pueden pensar quizá que con sus candidatos a nivel nacional, por cascada bajarán los votos para favorecerlos. Aunque nada está definido de esa manera.

Es diciembre y las aguas se ven intranquilas. Todo parece indicar que la contienda será reñida, además se prevé que habrá varios inconformes; algunos con merecimientos, otros que en verdad no representan nada, aquellos que no ven su futuro lejos del presupuesto.

La competencia debe estar en el mejor de los niveles, y los competidores tienen que ser verdaderos representantes. No se puede jugar al héroe ni mucho menos al salvador de un estado que por varios años estuvo en la debacle y que apenas va enderezando.

Si bien José Antonio de la Vega y Juan Manuel Fócil han insistido que lo primero es la unidad interna para ganar unas elecciones, que un partido es la suma de fuerzas de sus militantes y de los votos externos.

¿Entonces, cuántos de los que aspiran están sumando, o cuentan con el capital político y son aceptados por su militancia?

Donde son duda han dado muestras de pluralidad en esta compleja lucha interna en el PRD es en TV-Corat. Allí ya entrevistaron a Gerardo Gaudiano, José Antonio de la Vega, Jaime Mier y David Gustavo Rodríguez. Fuentes de este escribidor indican que los otros aspirantes también tienen la pantalla abierta, como será para los diversos actores políticos.

HABERES

QUIEN le apuesta a la unidad es la presidenta del Voluntariado del Congreso del estado, Adriana Brindis. En el municipio de Tacotalpa, en una visita con mujeres de varias comunidades, expresó que existe una gran brecha de desigualdad entre los estados del norte y del sur, pero que para irla cerrando, es necesaria la participación de todos, y de esa forma se podrá igual disminuir la pobreza y la inseguridad.