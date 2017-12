Cayuco

Enrique Muñoz González

“Todo hombre tiene su precio, lo

que hace falta es saber cual es”.

Joseph Fouché

AVALAN COCHINERO EN TEAPA

Desde que asumió Jorge Armando Cano Gómez la alcaldía de Teapa, se ha visto envuelto en muchos escándalos, al grado que el PVEM, partido que lo hizo candidato, porque nadie le daba esa oportunidad, lo expulsó de sus filas, debido a que estaba afectando la imagen del partido por la administración desastrosa realizada en el primer año, cuya cuenta pública fue aprobada ayer por la mayoría de los diputados, sin atender las denuncias de malos manejos, solapando la corrupción. Fue el voto de la diputada del PRI, Gloria Herrera quien lo salvo, pues es una diputada de oposición que esta al mejor postor.

Cuando se hizo la inspección de obras, diputados de la bancada del PVEM evidenciaron las irregularidades encontradas, porque si se le busca a fondo, es posible encontrar un desfalco superior. Manlio Beltrán, Hilda Santos, estuvieron cabildeando en la Comisión Inspectora de Hacienda para que el dictamen no saliera a favor, pero por extrañas razones Gloria Herrera de la fracción priista, no estuvo de acuerdo y en el pleno tampoco procedieron los pronunciamientos para demostrar que en el Congreso no se solapa a nadie.

Atrás quedaron los discursos de legisladores ofreciendo trabajar con honestidad, sin encubrir a nadie en las cuentas públicas, lo hicieron a medias en esta ocasión, porque solamente sacrificaron a Cuco Rovirosa, porque es mayor el desfalco causado a la hacienda municipal, son algo así como 53 millones de pesos sin solventar, una cifra estratosférica, por lo que se deberían implementar cuanto antes las acciones judiciales para sancionarlo. Aquí, si escucharon los reclamos de los regidores, en Teapa hubo encubrimiento.

Cano Gómez apostó a que lo encubrieran y parece que gano la partida, después que el PVEM lo expulsó, trató inútilmente de querer revertir la decisión, al no lograrlo, buscó alternativas, siendo la más viable irse a cobijar a Movimiento Ciudadano, donde Pedro Jiménez León lo recibió con los brazos abiertos, aunque seguramente hay acuerdos que se deben cumplir, que por eso se hicieron las gestiones necesarias para perdonarle la cuenta pública del año pasado, pero seguirá en problemas, la de este año, igual anda muy mal.

Manlio Beltrán Ramos, diputado local de Teapa, denunció que la administración de Cano Gómez no solventó la cantidad de 20 millones 58 mil 251 pesos con 49 centavos, sin olvidar lo observado en materia documental y de control interno; recordando además que en la tribuna del Congreso, en reiteradas ocasiones denunció atropellos y abusos que existen en el Ayuntamiento, que no sólo dañan más el poco prestigio de la administración pública, sino que también han colocado a la actual administración como la más ratera y más arbitraria que se recuerde en toda la historia municipal.

Se refirió Beltrán Ramos que no se trata solamente de los manejos administrativos, también en lo político, como cuando el Congreso aprobó un severo extrañamiento al alcalde por inaceptables violaciones públicas al orden legal y constitucional. Se recuerda cuando a finales de enero, ataca a sillazos a un regidor, al reaccionar colérico porque no le estaban aprobando nada en sesión de cabildo, en represalias, les congeló sus dietas y aunque el TET ya ordenó el pago correspondiente, entró en desacato, al incumplir la sentencia.

Las evidencias son claras, pero la mayoría de los diputados no atendieron las denuncias de los integrantes de la fracción del PVEM y avalaron la corrupción de Cano Gómez, pese al desfalcó existente en la hacienda pública municipal, dejando sin sueños, sin oportunidades y sin esperanza a cientos de familias y miles de ciudadanos teapanecos. Acusa Manlio Beltrán que el monto no solventado, no es poca cosa, aunado a que existen obras y servicios inútiles para la ciudadanía, pozos de agua potable insalubres o de plano inservibles.

Por eso, al aprobarse la cuenta pública de Teapa, acusó el legislador del Verde, que no es posible confabularse con una verdadera pandilla de corruptos y ladrones, una pandilla decidida y organizada, cuya única motivación es saquear de manera descarada las arcas municipales; al parecer ya nada se puede hacer con esta cuenta pública, lo vergonzoso es que otras bancadas avalen un mal gobierno, poniendo en entredicho el compromiso de no encubrir a nadie, incluso hasta la bancada de Morena emitió voto a favor.

Con lo ocurrido en el ejercicio fiscal 2016 de Teapa, queda demostrado una vez más, que de nada sirve un proceso exhaustivo de revisión, inspección y calificación del ejercicio de los poderes públicos, resulta inútil e innecesario ya que las cuentas públicas se pueden salvar mediante acciones o negociaciones oscuras e inmorales. En el Congreso no escucharon los reclamos para no encubrir a Cano Gómez, y sorprende que si lo hicieron en el caso de Macuspana, donde la suerte de Cuco Rovirosa pende de un hilo.

LA PIRAGUA

La encuesta del PRD no se realizará este fin de semana, de hecho, según lo anunciado, iniciaban hoy las mediciones, pero la empresa Dinamia desistió de hacerla, señalando el gobernador Arturo Núñez que la causa se debió a que hubo algunos actores políticos del partido que aún no saben vivir en democracia, utilizando información de esa empresa para darle una embestida y así la espantaron, por lo que ya no se dirá cuál será la empresa que la vaya a realizar, al ratificar que el candidato saldrá por encuesta.

Núñez Jiménez dijo que tampoco se va a anunciar la fecha del levantamiento de la encuesta, no vaya a ser que la vayan a sabotear nuevamente; incluso expuso no tendrá un nuevo encuentro con todos los aspirantes, sino hasta que se tengan los resultados completos donde se les dará a conocer quien quedará como el candidato al gobierno por el PRD.