Corte de Caja

José Martínez

Ahorro por austeridad, listo para programas sociales



El pasado mes de diciembre el gobernador Arturo Núñez presentó su Programa Integral contra la Inseguridad, el cual contempla la rehabilitación y adecuación de infraestructura, así como en la adquisición de tecnologías, vehículos y equipo especializado para que la policía estatal y municipal pueda enfrentar en mejores condiciones a la delincuencia. Fue una respuesta a la necesidad y al reclamo social.

En la presentación de dicho Programa, el gobernador señaló que para el financiamiento de las actividades no escatimaría recursos.

Esa promesa fue cobrando forma, y se calculó que el monto requerido para financiar las actividades contempladas dentro del programa ascendía a 700 millones de pesos. Otros 300 millones para gasto corriente saldrían de los recursos presupuestados.

Los 700 millones son un monto que de acuerdo a las actuales condiciones económicas del estado y del país, hizo necesario que el origen de los recursos para financiar el programa sea a través de un empréstito que contraerá el Poder Ejecutivo.

La solicitud de autorización ya fue entregada al Congreso del estado hace unos días, y se ha turnado a comisión para su revisión y dictaminarían para que en breve baje el pleno del Congreso para su aprobación, en su caso.

Esta situación ha provocado reacciones de parte de partidos políticos con representación en el Congreso local, específicamente del PRI y MORENA, quienes sin conocer a fondo los argumentos para solicitar dicha autorización, están calificando a priori, señalando que no aprobará la solicitud cuando baje al pleno. O también porque actúan conforme a su libreto opositor.

El argumento que están usando es el anuncio sobre el programa de austeridad que implementara el gobierno con el que se lograría un ahorro de 600 millones de pesos, por lo que se pide que este recurso se canalice para financiar a la inseguridad.

Sin embargo, es importante mencionar que los 600 millones de pesos que se buscará ahorrar en este año, se canalizará al fortalecimiento de los programas sociales que se manejan, en particular los de empleo temporal, que permita inyectar recursos líquidos a los sectores marginados, y con mayor impacto de la situación económica que hoy vive el país.

La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), de acuerdo a los reportes periodísticos difundidos ayer ha mencionado que de los 700 millones de pesos, un monto de 279 millones 578 mil 888 pesos, será para la rehabilitación y adecuación de infraestructura física para la seguridad.

Mientras que 143 millones 980 mil 447 pesos se aplicarán en la adquisición de tecnologías de la información, seguridad y comunicaciones.

Por último, 143 millones 118 mil 800 pesos se usarán para la adquisición de vehículos operativos y tácticos y el recurso restante, se empleará para dotar de equipamiento.

La solicitud de autorización para contraer el préstamo ya está sobre la mesa. Sin embargo, resulta inaceptable querer politizar el uso de los recursos que buscan recuperar la tranquilidad que los tabasqueños han perdido. Un reclamo justo de la sociedad.

HABERES

LA DIPUTADA federal con licencia, Ivonne Ortega, continuó de paseo en Tabasco. La yucateca dio rueda de prensa y afirmó que desea ser la candidata del PRI a la presidencia de la República. Desde la Secretaría de Gobierno se le hizo ver que es respetable su estancia en la entidad, pero no es correcto andar en las escuelas haciendo proselitismo político, sobre todo en las primarias. Recordemos que un pacto básico es respetar la neutralidad política en los niveles básico y medio básico, en preescolar, primaria y secundarias.