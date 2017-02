Corte de Caja

José Martínez



Blindaje entre Veracruz y Tabasco, acción de seguridad



Desde el año 2006 el Gobierno Federal, encabezado en ese entonces por Felipe Calderón Hinojosa, inició lo que se ha denominado la “Guerra contra el crimen organizado”, donde participó el Ejército y la Marina para hacerles frente, usando las calles como campo de batalla, dejando como saldo miles de muertos. Por esa razón, para muchos esta lucha fue un fracaso.

Dicha situación nacional no se mostró ajena para Tabasco. A la par, desde el año 2006 se empezaron a registrar enfrentamientos contra el crimen organizado, y entre grupos antagónicos de dichos grupos, cooptación de corporaciones policiacas y otros delitos de carácter federal.

Cabe mencionar que estos grupos delictivos provienen del norte de nuestro país, y como resultado de su persecución los han obligado a migrar a otras regiones, entre ellas la zona limítrofe entre Veracruz y Tabasco, en particular los municipios de las Choapas y Huimanguillo, donde esporádicamente se llegan a depositar cuerpos de personas ejecutadas en municipios del vecino estado.

La situación de inseguridad en la zona limítrofe de Tabasco y Veracruz es preocupación y atención de los gobiernos, sobre todo porque no es nuevo que los grupos delincuenciales se hayan asentados en esa zona, en un territorio donde vienen en busca de nuevas plazas.

Ante el incremento de la incidencia delictiva en esta región, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares y el Fiscal Fernando Valenzuela Pernas, quien llevó la representación del gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, además del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Jorge Alberto Aguirre Carbajal y el Subsecretario de Desarrollo Político, de la Secretaría de Gobierno, William Sebastián Castillo Ulín, se reunieron el pasado domingo para expresar el compromiso de coordinar esfuerzos, medidas y acciones para hacer frente a esta situación.

El acuerdo se cristalizó con la firma entre ambos gobiernos, donde se dijo que se incrementarían la vigilancia entre sus límites para frenar a los grupos delincuenciales que están operando en esta región.

En dicha reunión, el mandatario veracruzano, Miguel Ángel Yunes, acompañado del titular de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, sostuvieron una reunión con mandos navales, militares y de la Policía Federal para celebrar el acuerdo que permita tener un mayor control de la zona.

Se reconoció que el enfrentamiento de las bandas de delincuencia por el territorio “ha generado una percepción de mucha inseguridad en la zona”, así como un incremento exponencial del número de homicidios dolosos, los cuales han generado alarma y zozobra entre la población. Sin embargo, se sostuvo que sólo se trata de ataques entre los mismos grupos.

Los acuerdos en esta reunión fueron, entre varios puntos, intercambiar información entre instituciones de seguridad y de procuración de justicia de ambos estados y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), definir estrategias comunes de prevención del delito y de persecución de los delincuentes, garantizar la seguridad en carreteras federales, autopistas y otras vías de comunicación.

El blindaje está en la mesa, sólo falta que se den las acciones en tiempo y forma, antes que las organizaciones sigan avanzando.

HABERES

HOY A las 4 de la tarde acudirán al Congreso del estado, el secretario de Planeación y Finanzas, Amet Ramos y el de Seguridad Pública, Jorge Aguirre, quienes comparecerán ante la comisión de Hacienda y Finanzas. El fin es detallar las condiciones en que el gobierno estatal pretende adquirir y usar un crédito de 700 mdp para seguridad pública. Se espera que el PRI y el PAN no politicen el tema.