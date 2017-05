DE ALTO NIVEL

Antonio Caraveo Maldonado

* Si hay impunidad, vale cualquier figura

* Marcos Rosendo impulsa Tribunal de…

* Va la obra del Centro de Convenciones

El modo. Si la impunidad persiste la corrupción seguirá permanentemente en todos los espacios, ya sea en los tres niveles de gobierno o en la iniciativa privada.

Ha ido creciendo la corrupción a tal magnitud, que como país, vamos en retroceso. De nada ha servido existan en el gobierno, las famosas Contralorías ú otra figura, cuando han servido de tapaderas.

A ver si funciona la nueva joya, el Sistema Nacional Anticorrupción o es un petate del muerto.

En esa ruta, el líder del Congreso local, José Antonio de la Vega, mencionó de estar en tiempo y forma, a fin de sacar el Sistema Estatal Anticorrupción y de la voluntad política de los coordinadores parlamentarios. Y podría ser un periodo extraordinario antes de concluir el mes en curso.

Con un prietito en el arroz. La labor del titular del Órgano Superior de Fiscalización (OSF) del Congreso local, Carmito López, deja ver la impunidad a favor de los ex presidentes municipales y de la mayoría de los actuales.

Pese las pruebas de corrupción en la línea de los ex ediles y actuales, no hay ni una carpeta de investigación. Y no veremos a ninguno de ellos atrás de la reja.

Los legisladores, se justifican de no tener elementos suficientes, al no entregarlos el OSF. Por aquí deberían empezar.

Aquí el diputado Marcos Rosendo Medina, les dejó el camarón, de la creación de un Tribunal de Rendición de Cuentas, pero sin depender del Poder Ejecutivo o Legislativo, más bien sea independiente y desaparezca el OSF.

Tampoco se ha visto el trabajo de la Contraloría del estado, actuando con alguna denuncia antes la Fiscalía General del Estado por haber encontrado irregularidades. Más bien es un elefante blanco.

Millones en nómina, tanto en OSF y en la Contraloría, sin ser redituables. A ver, si el nuevo Sistema Anticorrupción sirve de algo.

DE BAJADA

“El proyecto de la edificación del Centro de Convenciones está en firme y nada lo está frenando”, aclaró el titular de Sedet, David Gustavo Rodríguez, luego de algunas versiones de su supuesta cancelación. Y será edificado en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional (UGR), y va de acuerdo a los tiempos.

Cómo si con la comparecencia de la responsable del Instituto de la Mujer, Leticia Romero, en la Congreso local, fuera a concluir los feminicidios ocurridos en la entidad. De flojera.

Es pregunta, El secretario de Educación, Ángel “El Cepillo” Solís, ¿es tabasqueño o es del municipio de Pichucalco, Chiapas? Sus cercanos, dicen habérsele bajado la calentura de ser candidato a gobernador. Su ruta, la diputación federal. Y pregunto en el PRD, sobre sus aspiraciones, “aquí no lo vemos”. Bueno, si ahí no lo quieren ya tienen apalabrado con Morena ese asunto. Por favor eso recorre los municipios de Teapa, Tacotalpa y Centro, bajo el argumento de promocionar el Nuevo Modelo Educativo.

E-Mail: caraveo20162016@outlook.com