DE CARA A TABASCO

RUBEN ARCEO

*ENTRE EL DERECHO DE ADMISION, LOS COLADOS Y APORTUNISTAS DE MORENA

En la actualidad, nadie puede negar que dadas las condiciones en que el PRI ha conducido al país, hay un descanto social que apunta hacia otro partido como tabla de salvación.

Es lo que he llamado la ENCONOCRACIA y, que López Obrador, está capitalizando.

Sabe que está en su mejor momento, pues lo grandes errores de Peña Nieto, le han puesto la oportunidad de crecer en seguidores.

Negar tal crecimiento sería un error.

Pero en ese crecimiento, puede llevar la penitencia.

Es cierto que hoy lo importante para MORENA, es sumar votos.

VOTOS SON VOTOS

Se gana con votos, ese es el objetivo.

La suma de votos es entendible

Como es entendible que no es lo mismo un albañil de legislador que un vividor de la política con experiencia y mayor capacidad, sin importar su pasado.

En política, como dice la canción que grabó JOSÉ JOSÉ, YA LO PASADO, PASADO.

En Tabasco, Adán Augusto se mordió uno y la mitad del otro, cuando su hermana Rosalinda se fue por la libre con el Verde Ecologista y lo que de ello directa o indirectamente en su momento dijo Obrador.

En realidad las ofensas de Obrador se resbalan y además se las dice de cariño.

Adán Augusto está en lo suyo y sabe que ahora ya no tiene que buscar, ahora lo buscan por la llegada de Obrador y lo que ello significa, para estar en MORENA y ser tomado en cuenta.

No olvidemos que MORENA, se alimentará por decirlo de algún forma de ex priistas, ex perredistas etc.

Esa es su esencia y su origen.

Obrador ha venido haciendo campaña hacia la presidencia, desde hace muchos años. Dígase como se diga.

Nadie puede negar que ha recorrido el territorio nacional, como ningún otro.

Pero no olvidemos que las grandes concentraciones de actos públicos, no necesariamente dan votos, pero si crean un efecto entre los ciudadanos.

Las redes sociales, no cuestan e influyen.

Obrador lo sabe y las está usando.

En Tabasco se puede tener un voto cruzado, pero el efecto peje, tiene el peso del paisanaje.

De ahí que como afirmó Adán López Hernández, se reservan el derecho de admisión. Supongo que ello debe de llevar dedicatoria.

Pero reservarse el derecho de admisión, podrá ser de palabra.

Obrador, medirá al igual que Adán, que cantidad de votos pueden en realidad sumarle los que ex de otros partidos y próximos MORENISTAS.

Los OPORTUNISTAS, ven que la ENCONOCRACIA, podría darle otra vez una posición por el efecto PEJE.

De su pasado, de eso, no habrá quien se acuerde.