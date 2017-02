*Niega que hizo desvíos y afirma que hay un plan perverso en su contra para golpearlo

Por JESÚS URGELL/El dirigente del PRD en Tabasco, Candelario Pérez Alvarado dio a conocer que su voto en el 2018 será para el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, al tiempo que llamó a crear las condiciones para la unidad de las fuerzas de izquierda en el 2018.

“Es mi paisano. Estoy seguro que vamos a lograr impulsar que desde las izquierdas podamos tener un solo candidato y esperemos que sea Andrés Manuel. Mi voto es por Andrés Manuel”, dio a conocer líder del PRD en Tabasco.

Expuso que cada uno de los ciudadanos es libre de pensar y actuar, y esas mismas libertades se practican en el Partido de la Revolución Democrática.

“Justamente de esos es lo que estamos luchando, de que tengamos que pensar monolíticamente. Es un tabasqueños y estamos haciendo un llamado a que busquemos la unidad de las izquierdas, para que junto con las izquierdas podamos tener un solo proyecto, y que mejor que pudiera ser un tabasqueño”, destacó en la rueda de prensa.

Sobre las acusaciones en su contra por presunto desvío de recursos en la Coordinación de Finanzas del grupo parlamentario, el diputado federal dijo que trata de un plan perverso en su contra y que viene del interior de su mismo partido, aunque no mencionó nombres de donde vendrían estos ataques.

“Yo sé y siento que es del interior, que no viene de otro lado. No lo siento así. La ciudadanía evalúa nuestro trabajo, nuestra gestión. Yo estoy comprometido en el PRD, en la legislatura. Tengo 17 años en el partido, he caminado todas las comunidades”, abundó.

Detalló que por reglamento la coordinación que ostentaba no manejaba recursos, sino que solo se encargaba del análisis de Fianzas Públicas Federales, y esos recursos lo maneja el Grupo de Administración de la misma bancada.