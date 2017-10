MARPREDICCIONES DEL FUTURO MR.

ARIES

Tu Elemento te brinda la fortaleza necesaria para sacudirte todo mal pasado que se atraviesa nuevamente en tu camino, la fase lunar y el fin de semana son de gran ayuda, profesionalmente mantente alerta para no cometer errores dentro de tus actividades laborales, aléjate de personas conflictivas que solo contaminan tu medio ambiente, te encuentras en el lugar adecuado y con las personas correctas. Es necesario tomes una buena actitud ante todo lo que se te presente en este día. Viste de color rosa en complemento con tu metal oro. Tu núm. 95-03

TAURO

Este día encontraras solución a muchos problemas, dudas ó conflictos que puedas traer, ya que tu maravilloso ángel intercede por ti y te guía por el buen camino, iniciaras una buena racha en el aspecto económico los proyectos que pongas sobre la mesa hoy viernes resultaran un éxito, expresa tus ideas serán tomadas en cuenta, así que atrévete sin temor recuerda, eres un ser muy capaz para realizar con éxito cualquier cosa que se ponga frente a ti. Viste de color Blanco y con el tu Talismán Gallo de Fuego 2017 será de gran ayuda para abrir más puertas de manera económica. Tu núm. 94-21

GEMINIS

La luna trae cosas maravillosas para ti, será un fin de semana donde la vida te sonríe y te da pie a vivir cosas nuevas, deja atrás los rencores y los malos recuerdos dale vuelta a la página recuerda que debes soltar para merecer. En el amor tendrás días muy apasionados con tu pareja, no todo es trabajo así que disfruta y aprovecha los buenos momentos que tengas desde hoy viernes hasta el Domingo próximo. Viste de color amarillo. Tu núm. 82-54

CÁNCER

Han sido días de mucho trabajo y estrés, trata de cuidar tu salud nunca está de más, aleja de tu vida a las personas que no te aporten cosas buenas, ya que vienen días llenos de mucha luz para ti y el tenerlas no te hace bien. En el aspecto laboral serán días de mucho trabajo, pero no hay porque alarmarse, ya que el ser autentico y metódico son unas de tus cualidades más grandes que posees eso te ayudara mucho y no tengas duda que tu trabajo será elogiado por tus superiores. Este día viste de color Café. Tu núm. 09-82

LEO

Las puertas no se han cerrado para ti, recuerda que cuando una puerta se cierra es porque una mejor se abrirá y muchas más esperaran por ti, las mejores oportunidades están por llegar, pero no debes dejar de hacer Oración a nuestro señor Todopoderoso. Encontraras el trabajo que habías estado esperando debes de ser cuidadoso y procurarlo, eres muy cauteloso al hacer las cosas así que ponlo en práctica y listo. Eres una persona muy noble no dejes que las personas se aprovechen de eso, así que debes fijarte a quien le des toda tu confianza y quien verdaderamente es tu amigo. Tu color azul. Tu núm. 01-45

VIRGO

El atreverse a hacer las cosas es la clave de la felicidad, no debes pensar en las demás personas, solo en ti y tendrás una vida muy plena llena de alegría, aleja de ti a las personas que no aporten nada bueno de otros, los amigos no solo son los que están para celebrar tu éxito si no también los que están contigo cuando llegas a tener un fracaso. No todo es trabajo así que ya es tiempo que te des un respiro y tomes unas pequeñas vacaciones al lado de esa persona especial para ti. Viste de color Amarillo, las buenas noticias están por llegar a tu vida ante las suplicas a Dios desde tiempos atrás. Tu núm. 08-16

LIBRA

La luna en lleno acaba de pasar y traerá mucha abundancia a tu vida, tu situación económica en general será tu mayor preocupación el día de hoy, pero los buenos dineros están por llegar así que no te apures. Eres un ser sumamente alegre y con buena actitud eso contagia a las personas que están a tu alrededor y a ti eso te llena de fuerza. Tu buen Ángel intercede a tu favor aportándote sabiduría para tomar una decisión importante en tu vida, te llega una propuesta de trabajo que no debes desaprovechar y los días para concretar los sueños inician hoy. Tu color lila. Tu núm. 25-04

ESCORPIÓN

Tu elemento hace brotar en ti la generosidad, tu buena actitud se hará notar, ya que brillarás más que nunca en el ámbito profesional, todo saldrá de maravilla siempre y cuando trabajes la seguridad en ti mismo, no debes dudar de tu capacidad, eres un ser demasiado fuerte y capaz de realizar cualquier cosa que se te presente. Recuerda ser constante, y paciente, las cosas buenas para ti están llegando, este día el Don de la palabra será tuyo, lo que también te facilitará la comunicación con cualquier miembro de tu familia. Tu color turquesa. Tu núm. 11-14

SAGITARIO

Tu maravilloso Ángel te guía correctamente para que puedas expresar de manera clara y concreta tus sentimientos, esto te facilitará la comunicación con esa persona especial que ha estado últimamente muy cerca de ti, es momento de cerrar ciclos de tu pasado que te estaban atormentando, la serenidad inundará tu corazón, y podrás abrirle grandemente las puertas a esa persona que mucho te mueve el piso. Recibirás una buena noticia y está te brindará serenidad, seguridad y paz interna, serán días donde los dineros fluyen a tu favor. Tu color el carmín en compañía de tu metal oro serán de gran ayuda para ti. Tu núm. 77-13

CAPRICORNIO

Alguno de tus parientes cercanos necesitará urgentemente dinero por imprevisto referido a un tema de salud, ayúdalo el Universo te devolverá tu generosidad con creces. Haz lo que puedas para alegrar tu hogar, sentimiento, romance ò toda ilusión no lo descuides, puedes reorganizar tus cuartos o decorarlos, además te ayudaran a liberar ese estrés que has acumulado últimamente, habrá un viaje de negocios así que no pierdas la oportunidad y aprovecha todo lo bueno que la vida te está regresando, día excelente para trabajar rituales de amor. Tu color Beige. Tu núm. 27-91

ACUARIO

Sera un día maravilloso donde tu elemento aire sopla y aleja de ti todo lo negativo, trayendo consigo solamente cariño y amor, tu pareja estará más cariñosa que nunca, no está de más utilizar tu Fragancia de Feromonas y si aún no la tienes este será un gran día para las declaraciones de amor, será un fin de semana de nuevos comienzos, lleno de alegrías y buenas noticias, la decisión está en tus manos. Tu color este día es el rosa será un complemento perfecto con tus metales, ya que te haces notar a donde quiera que vas por tu hermosa personalidad y por ser encantadoramente amoroso. Tu núm. 21-68

PISCIS

Han sido días de mucho estrés y preocupación, así que cuida tu salud este fin de semana, pues será plenamente reconocida tu labor y estarás rodeado de éxito, viene de la mano una gran racha en los negocios, así como todo lo relacionado con el dinero, no dejes escapar esta oportunidad y sal a disfrutar de tu buena suerte que no te abandonará. Déjate amar y da mucho amor a los tuyos, tu familia es la que siempre estará para ti en todo momento. Utiliza en este día tu Talismán Gallo de Fuego como protección y viste de rojo es un color que impone y deja claro tu temperamento. Tu núm. 55-32