MAR PREDICCIONES DEL FUTURO M.R.

ARIES

El trance lunar con un 98% de visibilidad, casi en lleno te motiva a buscarle espacio a todo lo nuevo que se hace presente en tu vida, en el aspecto económico los dineros fluyen muy a tu favor y el buen amor se hace presente, define intereses y libérate de todo lo negativo que cargues. En el aspecto sentimental noches llenas de pasión al lado de tu pareja te esperan, el buen sexo, atracción y energía la canalizas adecuadamente para dar paso a experiencias maravillosas. Viste de color Rojo y en complemento no olvides utilizar tu Fragancia de Feromonas. Tu núm. 31-64

TAURO

Tu Planeta Venus trae sorpresas agradables para ti en el aspecto económico, los buenos dineros circulan a tu encuentro y con ello podrás realizar esos pagos a deudas que te quitaban el sueño. En el aspectoamoroso es importante el crear un análisis en sentimientos, recuerda que el verdadero amor es aquel que solo llega y permanece junto de ti acompañándote en toda circunstancia de vida, brindándote valor, apoyo y confianza para el logro de tus objetivos profesionales. Este día viste de color Azul en compañía de tus 3 metales. Tu núm. 46-65

GÉMINIS

Tu Elemento Aire te inunda de luz y tranquilidad para meditar sobre cualquier problema, gracias a tu buena capacidad para analizar las adversidades, lograrás darle la mejor solución a cualquier adversidad.Momento adecuado para la realización de trámites o firmas de documentos ya que tu buen Ángel interviene a tu favor, en el aspecto Sentimental vives un momento de mucho provecho, alegrías y entregasconstantes hacia tu pareja, disfruta lo que hoy el Todopoderoso te envía. Viste este día de color Lila en compañía de tu Piedra de Coyote para mejorar aún más las ventas. Tu núm. 42-86

CÁNCER

Tu Planeta Luna te beneficia de una manera sorprendente y generosa en tu aspecto económico tus ideas son las mejores para poder emprender lo que te brindará grandes satisfacciones económicas para ti y los tuyos, es necesario tomes una buena actitud ante todo lo que se te presente en este día, los éxitos los tienes en tus manos, vive a plenitud y con humildad. En el aspecto sentimental tu buen ángel te fortalece y la magia del amor se une a tu belleza, el vestir de color Rosa en este día es mi recomendación para ti, te encuentras en el lugar adecuado y con la persona correcta solo comparte y siente la alegría de contar con quien te ama. Tu núm. 57-43

LEO

Tu buen Ángel te llena de la fortaleza necesaria para enfrentar toda adversidad que se te presente en tu terreno sentimental, es importante el uso de tus lociones para baños diarios que te permitirán mantener solo la energía positiva en tu persona y a tu alrededor, expresa sin temores tu sentir, te aseguro que tu pareja te corresponde en sentimientos. En el aspecto laboral encuentras el trabajo que habías buscado, con ello vendrá la solvencia económica y la tranquilidad a tu vida. Viste de color amarillo y dale uso a tu metal Oro. Tu núm.11-28.

VIRGO

Tu intuición es perfecta, pero tu persona es quien elige en que y con quien equivocarte, es importante que tomes en cuenta que tienes el poder de decidir el rumbo de tu vida y la oportunidad para cerrar cualquier circulo pendiente. En el aspecto laboral inicias una nueva etapa en oportunidades profesionales, la realización de todos tus anhelos se hace presente y te lleva a vivir momentos de dicha,los cuales también se verán reflejados en tu bolsillo prontamente, para eso no olvides utilizar tu piedra de Coyote para atraer las ventas y abundancia. Viste de color Turquesa este día. Tu núm. 83-34

LIBRA

Tu buen ángel trae hasta ti un amor platónico de tu pasado con el cual te reencontrarás, analiza bien tu sentir y no pongas en riesgo tu futuro sentimental, ya que este amor en conquista tendrá los mejores resultados, pero date la oportunidad de volver a amar, todos merecemos una segunda oportunidad y la tuya esta frente a ti así que no la dejes ir. En el aspecto laboral realizas una inversión y todo resulta de la mejor manera, te permitirá vivir tranquilamente, este día viste de color de color rojo en compañía de tu Talismán Gallo de Fuego para seguir teniendo una mayor abundancia. Tu núm. 71-22

ESCORPIÓN

La luna con su 98% de visibilidad te ayudara a iniciar desde cero en los aspectos que desees. Tienes la oportunidad de renovar algunas partes de tu vida, ya que han sido días de mucha presión en el trabajo pero no te apures que todo lo resolverás con rotundo éxito, eso te dará un ingreso económico mayor y lo veras reflejado muy pronto en tus bolsillos. En el aspecto sentimental has descuidado un poco a tu pareja por el exceso de trabajo, tomate un fin de semana para salir de viaje con él y encender la llama de la pasión que había estado apagada, para eso no olvides utilizar tu Fragancia de Feromonas. Viste de color Naranja este día. Tu núm. 25-72

SAGITARIO

Sera un fin de semana en el que aprovecharas al máximo a tu pareja, son tiempos de alegría y paz para tu relación ya que lo has descuidado por tu trabajo. En el aspecto económico serán días buenos en los que todo fluye a tu favor y lo veras prontamente relejado en tus bolsillos, cada compra ó venta que realices sera con rotundo éxito, ya que tu buen ángel interviene a tu favor. Viste de color Azul este día en compañía de tu Talismán Gallo de Fuego para una mayor protección y abundancia a tu vida. Tu núm. 36-24

CAPRICORNIO

Has tenido unos días llenos de mucho trabajo pero es tiempo de que tomes un merecido descanso, recuerda que no todo es trabajo, convive con tus seres queridos eso hará que encuentres la paz que has estado buscando desde hace unos días. En el aspecto sentimental son buenos tiempos para ti y para tu pareja tendrán mucha comunicación y eso fortalecerá su relación, si eres soltero será una excelente semana en la que encontraras a tu pareja ideal, acuérdate que los Tiempos de Dios son perfectos. Tu color Verde. Tu núm. 98-15

ACUARIO

Tu Elemento Aire lleva hasta ti beneficios personales y despierta en ti la intuición, eres creador y poseedor de fortaleza, amor, retos y excelentes metas, solo se tú mismo, trabaja con gran pasión y disfruta los dones que Dios te ha brindado, eres un ser sumamente bendecido y mano de oportunidad con quien te lo solicita. En el aspecto sentimental disfrutas de una relación estable con miras a ser duradera, vive la magia que te envuelve y llena de pasión los momentos al lado de tu pareja, realiza el viaje que tenían planeado desde hace mucho. Tu color Guinda. Tu núm. 83-95

PISCIS

Tu Planeta te llena de buena actitud y buenas vibras, se positivo al buen amor que deseas conservar a tu lado, pronto conocerás a una persona que despertará en ti sentimientos duraderos y atraerá la pasión a tu vida. En el aspecto laboral tendrás una propuesta muy interesante que depende de ti el aprovecharla ó dejarla ir, pero eso te llevara a obtener un puesto mayor y por consecuente una mejora económica que te beneficiara a ti y a toda tu familia. Viste de color Amarillo este día en compañía de tu Metal Plata para darle fuerza y energía a tu día. Tu núm. 17-98