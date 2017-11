MAR PREDICCIONES DEL FUTURO MR.

ARIES

Tu Elemento Fuego enciende en ti la gran capacidad para analizar cada paso a seguir en tu entorno profesional, nuevas oportunidades se hacen presentes en esta bella temporada y son el fruto del trabajo desempeñado con tanto esfuerzo. En el amor tu pareja puede llegar a sentirse desplazado por no ponerle tanta atención recuerda que no todo es trabajo, así que trata de darte tiempo para todo, pero en especial para fortalecerte espiritualmente y sanar sentimientos pasados. Tu color Vino. Tu núm. 82-61

TAURO

Tu buen Ángel interviene a tu favor y el amor verdadero se haga presente en tu vida, analiza tus sentimientos y cierra tus dudas, ten siempre presente que quien bien te ama no te juzga ni te critica. En el tema profesional incrementa tu intuición y habilidad para generar nuevos proyectos dentro de tu área, date a conocer como el ser capaz que eres no temas al qué dirán y pon sobre la mesa todas tus ideas, te aseguro que serán tomadas en cuenta. Tu color Verde en complemento con tu Metal Plata. Tu núm. 72-23

GEMINIS

Tu Elemento Aire te llena de gran entusiasmo para planear un día magnifico en amor, tu pareja despierta en ti ese deseo de vivir un romance en total plenitud, disfruta de su agradable compañía, para ello no olvides utilizar tu Fragancia de Feromonas. Laboralmente haz en grande todo aquel proyecto que traigas en mente, no seas inseguro todo resultara excelentemente bien, tienes el poder de atracción en abundancia solo aplícalo con afirmaciones y decretos de manera positiva en martes y listo. Tu color Rosa. Tu núm. 34-60

CANCER

Martes es importante tomes la iniciativa a vivir los cambios que busques mejorar en todos los aspectos, pues los buenos viajes, gente agradable y sobre todo oportunidades para mejorar la parte económica fluirán grandemente en tu vida, viste hoy de rosa y con el tu metal plata, cierras el mes con beneficios maravillosos en cuanto a temas de inversiones y tramites, vive la magia del amor sí, pero de este que va de la mano con la familia y tus necesidades, son tiempos de juegos de azar pero lo mejor es cuidar tu salud en estos últimos días del año. Tu núm. 98-34

LEO

Segundo día de semana para realizar ese paseo al lado de la persona especial que te brinda cariño sincero y te motiva a buscar mayores ingresos, creyendo firmemente en tu gran capacidad e inteligencia, no defraudes la confianza que ha depositado en ti. Sera un bendecido día en el cual llega a ti ese empleo por el que habías batallado, trata de procurarlo mucho, ya que será de gran ayuda económicamente hablando, recuerda cuando el amor fluye muchas otras situaciones se frenan usa tu metal oro y con el solo actitud de manera positiva. Tu color Blanco. Tu núm. 68-91

VIRGO

Tu Planeta Mercurio presenta oportunidades laborales a tu favor, solo es importante el definir tus prioridades y realizar una buena elección de lo que la vida te otorga, el trabajar para satisfacer tus necesidades básicas no debe ser solo lo que mayormente te motive, abre tus brazos para recibir la abundancia en todos los ámbitos de tu vida. En este día viste de color Naranja en complemento con tu Metal Oro, energéticamente es necesario una depuración de cabeza a pies, trabaja la libre expresión sin limitarte para con ello lograr concretar tus retos profesionales. Tu núm. 09-16

LIBRA

La Diosa Venus interviene maravillosamente en tu vida sentimental y te introduce en un mundo mágico donde el romanticismo es su prioridad, te muestras como un ser cálido, sensible y destilas amor en cada paso que das. En el trabajo trata de no platicar tus proyectos que quieres poner sobre la mesa, los éxitos deben ser tuyos por el gran esfuerzo que has hecho cada día, pero más sin embargo serán tus actitudes y comportamientos los que califiquen si lo mereces o no, los acuerdos y limites siempre deben ir de la mano, pues este es un punto fuerte pero necesario para llegar al éxito dentro de estos últimos días de noviembre. Tu color Rojo. Tu núm. 83-12

ESCORPION

Tu buen Ángel trae hasta ti momentos agradables donde la alegría llega a tu vida y en tus manos es colocada la prosperidad y las oportunidades de empleo se harán presentes, no olvides utilizar tu Piedra de Coyote para atraer la buena suerte. En el amor demuestra el ser comprensible y cariñoso que eres, trata de controlar tu carácter ya que no favorece mucho a la relación. Este día tu color es Blanco para conectar lo espiritual con tu materia y así complementar maravillosamente tu intuición para una mejor respuesta a tus necesidades laborales en este martes de magia. Tu núm. 08-43

SAGITARIO

La Luna con un 28% de visibilidad te logra vitalizar de fuerza, temperamento y buen carácter, cierra ciclos dolorosos de tu pasado y elige de manera coherente todo lo que sea para cambios positivos en tu vida. En el amor tienes la libertad de elegir a quien será tu compañero de vida, recuerda que cuando algo ya está destinado para ti , ya nada ni nadie puede quitártelo. Viste de color Azul este día en complemento con tu metal oro, son tiempos de soltar los apegos y trabajar para beneficiar tu economía, los buenos tiempos para solicitar, tramitar y resolver son ahora. Tu núm. 63-54

CAPRICORNIO

Tu Elemento Tierra es el responsable de ese buen sentir y de la alegría que te cubre de manera perfecta, el disfrutar del realizar tus labores cotidianas te hace figurar como una persona indispensable en tu ambiente profesional, tomar la iniciativa hacia todo cambio con responsabilidad y humildad eso generara mágicos momentos a tu vida, las oportunidades están fluyendo por si solas en estos días de grandes sorpresas, pues lo que parecía lejano hoy se acerca a tu vida, el aplicar todo límite con términos y condiciones es mi recomendación del día para ti. Solo por hoy viste de color Beige. Tu núm. 80-02

ACUARIO

Es tu Elemento quien atrae para ti la inspiración, perseverancia, entusiasmo, así como tus ideas y dirige correctamente tu camino hacia el rumbo del éxito profesional, eres un ser muy capaz de realizar con rotundo éxito cualquier tarea ò proyecto que te pongan sobre la mesa. En el ámbito sentimental será un día espléndido para ti y tu pareja, la comunicación será su aliado, recuerda que esto es la base fundamental de una buena relación, elimina de tu vida cualquier apego que limite tus capacidades intelectuales. Tu color Amarillo. Tu núm. 86-72

PISCIS

Tu Planeta Neptuno declina a tu favor solo lo mejor en economía, el momento de cosechar el fruto de tu esfuerzo que al fin se hace presente para ti. En el tema sentimental mi recomendación para ti es que tengas mucho tacto y hagas gala de tu buena capacidad para expresarte en ese tema tan delicado con tu pareja y brindes apoyo a quien bien te ama y valora. En este día viste de color rojo sugerencia en martes ni comentes ni te califiques por sí solo, los buenos tiempos para lograr excelentes objetivos se aproximan a tu vida, trabaja desde hoy aplicando el yo ante cualquier situación que vivas. Tu núm. 14-52.