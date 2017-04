Guayabazo

Manuel García Javier

guayabazo@hotmail.com

Fraudulenta asociación

Desde hace algún tiempo, cuando gobernó Macuspana el perredista y hoy ex morenista Fredy Martínez Colomé, le dio chamba a su correligionaria Verónica Castillo Reyes, la cual tempranamente comenzó a enseñar las uñas. En la actualidad la también exdiputada es cabeza principal en esta entidad de la asociación civil “Pobladores”, cuya matriz se encuentra en Xalapa, y de la que es fundadora su hermana Aurora. Fue en los años 90s cuando éstas iniciaron el “negocio” de viviendas de interés social en los estados de Veracruz y Tabasco.

Pues bien, recientemente en una conferencia de prensa, la muy descarada trató de “jalar agua para su molino”, y en un afán de politizar un programa netamente de índole social, exigió al gobierno tabasqueño le sean depositados 14 millones de pesos, presuntamente no entregados para un programa de vivienda.

A la damisela se le hizo fácil pensar que esos dineros se manejan a fondo perdido, producto del paternalismo del que ha sido su modus vivendis en los últimos años.

Sin embargo, las autoridades no se durmieron en sus laureles y por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, respondió a la falacia de doña Verónica y con pelos y señas la desmiente.

1.- La administración estatal no debe un solo peso a Pobladores A. C., puesto que del Convenio de Concertación firmado el 24 de marzo de 2015, para realizar 374 acciones de vivienda en Balancán, Emiliano Zapata, Macuspana y Tenosique, el 8 de julio de 2015 la SDS realizó la transferencia electrónica a la cuenta número 021840040576447422 del Banco HSBC, de la Asociación, por 14 millones 470 mil 089.92 pesos.

2.- La Asociación Civil incumplió el plazo de ejecución, que venció el 28 de abril de 2015; tampoco cumplió la ampliación que se le autorizó para el 4 de diciembre de ese año. Después, el 20 de junio de 2016, pidió otra prórroga la cual le fue negada por corresponder las acciones a un ejercicio fiscal cerrado.

3.- Ante tales incumplimientos, que incluyó no construir 157 casas, la SDS solicitó a Pobladores A. C., mediante oficio SDS/SE/0470/2016, la reintegración de los más de 14.4 millones de pesos. Debido a que no hubo respuesta positiva, el 14 de noviembre se presentó una demanda legal mediante la cual se exige la restitución de dicho monto.

Sin embargo, señala el comunicado del Gobierno, mediante el programa “Casa Amiga”, política pública que ha cambiado la vida de 2 mil 902 familias de Tabasco, la Secretaría de Desarrollo Social intervino en la situación firmando un convenio en diciembre de 2016, para proporcionarles vivienda a las 157 familias afectadas por el incumplimiento de “Pobladores” A. C., a través de otro organismo ejecutor de obra, llevando hasta la presente fecha un 65% de avance físico en la ejecución de las acciones de vivienda, debido a la situación deplorable en la que se encontraban las familias de los Municipios afectados, lo cual ayudará a mejorar la calidad de vida de las familias que resulten beneficiadas.

La demanda continúa y doña Verónica tendrá que reembolsar los más de 14 millones de pesos. Menudo problema en el que se metió.

SON RUMORES, SON RUMORES

Fuerte rumor ha corrido en los últimos días en el sentido de que el gobernador Arturo Núñez se está preparando para dirigir los destinos del PRD a nivel nacional, cosa que no creemos porque desde el inicio de su gobierno su compromiso fue que gobernará Tabasco hasta el último día de su ejercicio.

En verdad, se observa que la administración nuñista está trabajando a todo vapor en las diversas obras y acciones que se ha propuesto realizar, en el afán de “sembrar el petróleo”, es decir, que la economía no dependa únicamente de la extracción de hidrocarburos, sino que esté diversificada.

Por ejemplo, ya es un hecho la planta extractora de aceite de palma que se construirá en Tenosique, la cual se calcula tendrá una capacidad inicial de 15 toneladas por hora y un crecimiento hasta de 30 toneladas-hora.

La multimillonaria obra será una de las de mayor envergadura que el gobernante dejará en Tabasco. Ello dará la oportunidad a los productores de palma de la región Ríos, parte de Chiapas y Campeche de procesar la producción que hoy en día comercializan como materia prima.

Por cierto que, hablando de producción, en días pasados el titular de la SEDAFOP, Pedro Jiménez León, dio el banderazo de salida a 25 toneladas de cacao que se enviarán a la empresa de chocolatería fina Valhrona, de Francia, de un pedido de 50 toneladas que el Grupo CICAS enviará a estos empresarios europeos. La idea de los cacaoteros tabasqueños es llegar nuevamente a exportar entre 300 y 500 toneladas del grano. Es todo, nos leemos en la próxima.