De Calderón a Peña: Un millón de torturas

Andrés Manuel López Obrador ya se decidió a favor de una política incluyente y aceptó que los mismísimos demonios que votaron a favor del gasolinazo serán bien recibidos en Morena. Su entrevista del jueves en Telereportaje mostró al tabasqueño más mesurado y, eso sí, se reserva el derecho de admisión a ese partido de los ex presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y los de la llamada burocracia corrupta: Los Chuchos.

El aspirante morenista a la silla presidencial dio la bienvenida a líderes y militantes perredistas, panistas y priistas, incluyendo a los diputados federales que votaron por el aumento a las gasolinas. “Claro, si, nunca es tarde, tienen las puertas abiertas de Morena; vamos juntos, pueden decir me equivoqué, he actuado mal, pero me propongo a partir de hoy a sumarme a esta causa, porque yo creo en el perdón, yo soy creyente de eso, tenemos que aprender a perdonar, querer, amar lo noble, lo bueno, lo honesto, a nuestros semejantes”, dijo.

Calificó como una estrategia absurda deshumanizada la “masacre” reciente de Nayarit, la cual defendieron los panistas Margarita Zavala y Felipe Calderón: “Son católicos. Calderón es de los que va a la iglesia los domingos y hasta se confiesa para dejar en cero el marcador y en la semana volver a pecar y volver el domingo a librarse de los pecados”, afirmó.

Precisó que entre el gobierno de Calderón y lo que va de Peña, existe un millón de víctimas y sólo en cinco años del panista hubo 68 masacres. En ese gobierno “católico” aumentaron las torturas en mil por ciento donde de cada diez detenidos tres eran torturados.

“No se arrepienten de nada, son unos reverendos hipócritas… Se envuelven en el reboso, hablan quedito y son muy devotas, pero con ideas en contra del Papa Francisco, que merece todo el respeto y admiración porque es buen cristiano, no falsario”, explicó.

Y es que, al menos así lo indican las últimas encuestas, el tabasqueño ha ido aumentando su porcentaje de intención del voto, desinflando a Margarita Zavala, desfondando al PRD y enterrando al PRI.

Por otra parte, en una columna del analista político Leo Suckerman, se asienta que “la mesa está puesta para un independiente que jale el voto de quienes les disgusta las opciones partidistas”, lo cual representa una oportunidad de oro para una posible sorpresa en la boleta que pueda ganarle a las alternativas partidistas. Es decir, faltan 17 meses para que se sepa la verdad y quien tenga más saliva tragará más pinole.

Por lo pronto AMLO dijo ante la radio tabasqueña que no hay que confiarse y hay que seguir trabajando en la organización de Morena. Y quizá a ello se debe el apoyo que ahora está recibiendo del sector empresarial, quienes en el pasado lo consideraron un “peligro para México”, así como de políticos chiapanecos como Rutilio Escandón, o de tabasqueños que “en cascada” se han ido sumando a la causa.

Al menos en su mensaje a los tabasqueños, López Obrador ratificó que no les va a fallar, ni a traicionar la confianza que han depositado en él.

PROFECO EN ACCION

Con la visita del titular de la Profeco a nivel nacional, Ernesto Nemer Álvarez para firmar convenios con los empresarios tabasqueños y con la Universidad Autónoma de Guadalajara campus Tabasco, se le viene encima un mundo de chamba al nuevo delegado Pedro Orlando Aldecoa Calzada.

Ahí, el titular de la dependencia federal reconoció la trayectoria política, calidad moral y visión de Estado del gobernador Arturo Núñez Jiménez, que fue testigo de tan importante compromiso que prevé la capacitación de empresas y estudiantes que se sumarán a la defensa de los consumidores con una nueva cátedra de Derecho del Consumidor en cuatro licenciaturas.

PATY CALDERON ANDA EN LO SUYO

Mientras que el grueso de diputados andan en la grilla en busca de nuevo hueso, la legisladora perredista, Patricia Hernández Calderón no pierde su tiempo en la búsqueda de mejor salud de los tabasqueños, por lo que ayer presentó ante la Mesa Directiva del Congreso una propuesta con punto de acuerdo en la que exhorta a la Secretaría de Salud del Estado y al Ayuntamiento de Centro, para que implementen programas para reforzar la continuidad de las visitas de verificación del control sanitario realizadas en los establecimientos semifijos de expendio de alimentos.

Destaca la diputada Hernández Calderón que los alimentos preparados en esos

changarros contienen carbohidratos y grasas que pueden ser nocivos para la salud y, en muchos de los casos, se expenden los conocidos como “chatarras”. En fin, nos leemos en la próxima.