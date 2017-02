MAR PREDICCIONES DEL FUTURO MR.

ARIES.

Tu planeta Marte este día te favorece en el terreno del amor, solo es necesario irse con cuidado, ya que se acerca el día del amor y alguien te tiene preparada una gran sorpresa. En lo laboral estás en tu máximo exponente, todo fluirá de una forma muy positiva y todo lo que te propongas te saldrá justo tal cual lo buscas. En este día viste de color rojo que simboliza el amor y la pasión de la cual estarás rodeado durante este mes mágico donde Cupido lograra motivarte, tu núm. 11-21.

TAURO.

En este día la diosa Venus hará una gran intervención a tu favor en el ámbito sentimental, es momento para que todo fluya de maravilla con tu pareja, no caigas a las dependencias ni reclamos lo cual no debes descuidar por ninguna circunstancia, ya que se aproxima el día de demostrarle tu amor, cuanto amo y debes andar con la mejor actitud para que todo tu entorno se confabule beneficiándote. En este día viste de color rosa pastel y tus tres metales, tu núm. 23-44.

GEMINIS.

Viernes son momentos para gozar la vida mi querido Géminis, brinca, baila, canta y disfruta al máximo, ya que tu planeta mercurio se encuentra trabajando a tu favor, hoy nada podrá salirte mal, recuerda siempre mantener entusiasmo y contagiarlo con la gente que te rodea, tu actitud positiva es la que te llevara a lograr aquello que tanto has anhelado en estos últimos días.

Hoy viste de color naranja te aseguro que traerá mayor luz a tu vida, tu núm. 34-45

CANCER.

Excelente día para ti, ya que tu elemento agua y tu metal plata se fusionan y manipularan todo a tu favor, ayudándote a superar con éxito todo momento de hoy cualquier adversidad que se te pueda presentar en este día, pues una buena oportunidad llamará a tu puerta, no la dejes ir porque de ahí partirás un nuevo proyecto cargado de logros y buenas noticias. Viste color azul turquesa sin olvidar el complemento de tu metal plata. Tu núm. 67-66.

LEO.

Tu elemento fuego enciende la pasión hacia tu pareja, la llama del amor y la atracción, hoy es un excelente día para disfrutar con los tuyos, dándole muestras de tu cariño, y si aún no tienes pareja este día es perfecto para salir a la calle donde muy probablemente te reencuentres con alguien de tu pasado. Recuerda estamos en los tiempos de no dependencias. Hoy viste de color negro con tu metal oro febrero es un mes de atracción y magnetismo astral. Tu núm. 77-90

VIRGO.

Tu elemento tierra hoy está a tu favor, ya que la madre Naturaleza te regresa todo lo bueno que has hecho, llénate de energía desde los primeros minutos del día de hoy, te recomiendo todo tipo de actividades al aire libre, para poder liberarte de emociones y equilibrar tus sentimientos, así podrás tomar una decisión que te ha estado dando vueltas en la cabeza, es importante trabajes los buenos decretos y afirmaciones mirando al cielo, ayudara de mucho para el fortalecimiento de tu espíritu, cuida tu circulación y aliméntate sanamente. El día de hoy viste de blanco. Tu núm. 89-78.

LIBRA.

El día de hoy tu elemento aire sopla bastante fuerte alejando de ti toda energía negativa, libérate de ataduras y de amores del pasado que no han traído nada favorable a tu vida. Regresa un amor del pasado, pero esta vez depende de ti renovar o soltar todo vínculo, recuerda que los cambios siempre son favorables en nuestra vida, así que ánimo. El día de hoy viste de color azul cielo, tu número 33-54.



ESCORPION.

Tu bello Ángel se manifiesta con sorpresas en el terreno sentimental, recuerda que Cupido anda muy activo en estos días, así que déjate flechar, ya no le huyas al amor que está más cerca de ti que nunca, simplemente se puede sentir en el aire por obvia razón febrero festeja a los buenos amigos y las relaciones en amor, aplícate con tu persona y no descuides cualquier señal que tu bello ángel te mandará. Procura ir a todos los eventos que te inviten y no olvides lucir tu metal Plata. Tu núm. 87-10

SAGITARIO.

Hoy es momento para darle uso a tu talismán Gallo de Fuego 2017, ya que te ayudará a darle fuerza a varios aspectos de tu vida sentimental, lo laboral, y familiar, todo te saldrá mejor de lo planeado, pero en el ámbito que más destacarás será en lo laboral, ya que te verás rodeada de éxito y es posible que tengas un ascenso en tu trabajo, así que a mantener el buen entusiasmo que te caracteriza y trabajar diariamente por esos sueños grandes que viajan contigo. El día de hoy viste color amarillo. Tu núm. 15-01



CAPRICORNIO.

Tu buen Ángel te coloca en el lugar donde querías estar, rodeado de éxitos, con paz y armonía en tu vida, no dejes que nadie ni nada arruine tu momento de brillar con tus tres metales en oro, plata y cobre. Se ve un buen prospecto para el amor que te anda rondando, date la oportunidad de ser feliz y vive plenamente el hoy sin esperar del mañana ni lamentarte por el ayer, son momentos de trabajar los decretos frente a tu espejo. Tu color para hoy beige, tu núm. 30-19

ACUARIO.

Tu elemento aire trae hasta ti la necesidad de luchar por todo aquello que siempre has anhelado, para poder lograrlo debes ser muy perseverante y tomar con calma todos los obstáculos que se puedan presentar, es necesario que te rodees de personas positivas y deseches de tu vida todo aquello que no trae nada positivo. Es momento de dejar atrás aquella persona del pasado, ya que una vez que te liberes te darás cuenta que el amor está más cerca de lo que imaginas, trabaja el perdón y suelta tus emociones. Hoy viste de color café, tu núm. 28-01

PISCIS.

Todo fluirá de maravilla en este fin de semana es viernes y el cuerpo lo sabe. te invito a sacudirte las críticas y tomar la dirección que mejor te convenga, dentro de las próximas horas tu elemento agua te fortalecerá en espíritu y canalizara tu materia hacia enfrentar solo a las personas correctas para lograr tus ideales personales, de tal forma que debes aprovechar, ya que es un buen día para hacer trámites, y todo lo que esté relacionado con dinero., así que hoy es tu día, núm. De la suerte 61-33. Hoy viste de color amarillo con tu metal Plata.

