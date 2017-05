El encuentro se denomina “El Constitucionalismo Latinoamericano en el Centenario de la Constitución Mexicana”

Por Jesús Urgell/Invitado por el Departamento de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, el licenciado Arturo Núñez Jiménez participará –junto con destacados constitucionalistas mexicanos, latinoamericanos y europeos- en el seminario internacional “El Constitucionalismo Latinoamericano en el Centenario de la Constitución Mexicana”, que se celebrará los días 4 y 5 de este mes en la Sala de Grados Albert Calsamiglia del campus de la Cuitadella de dicha Universidad en la Ciudad de Barcelona, España.

La intervención de Núñez Jiménez será el jueves 4 de mayo, dictando la conferencia inaugural, titulada “La transición democrática de México. El cambio político por la vía constitucional”.

El gobernador de Tabasco, dos veces subsecretario de Gobernación, ex director del IFE, miembro activo del IAP, ex senador de la república, ex diputado federal y ex presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y autor de diversos ensayos y discursos sobre el constitucionalismo mexicano y otros temas de índole político, participa en este seminario al lado de prestigiados constitucionalistas como Diego Valadez, Héctor Fix Fierro, Pedro Salazar Ugarte y Santiago Oñate Laborde.

Igualmente participarán en este seminario internacional constitucionalistas de las universidades de Valencia, de Torcuato Di Tella, de la Pontíficia Universidad Católica de Perú, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Universidad de Trento, de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad Pompeu Fabra, entre otros.

El seminario tendrá como temas centrales los cien años de promesas (in) cumplidas de la Constitución de 1917, los tipos de constitucionalismos latinoamericanos, la constitucionalización del Derecho Internacional y la internacionalización del Derecho Constitucional en América Latina, la relación entre el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos y el constitucionalismo mexicano y los retos transformadores del constitucionalismo latinoamericano.