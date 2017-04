SHISHITO

Francisco Gómez Hernández.

Las apariencias y candidaturas engañan

El hecho que la legisladora y presidenta de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados federal, Georgina Trujillo Zentella, quien además es subsecretaria Adjunta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, y por si fuera poco integrante del poderoso equipo del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, decore la casa con nuevo presidente del CDE del PRI, nombrando también nuevos delegados federales afines a su proyecto, no quiere decir que la tenga segura o que le entregarán la candidatura a la gubernatura en bandeja de plata. El viejo dicho tan cierto reza: “las apariencias engañan”.

Y es que en reiteradas ocasiones la misma diputada Trujillo, ha comentado que si no ve en su camino posibilidades de triunfo, no va arriesgar su capital político, -y ese camino de posibilidades es el sí como en los noviazgos, que le pueda otorgar el candidato presidencial, que puede ser Miguel Ángel Osorio Chong, muy diferente que fuera su padrino Luis Videgaray, pero la suerte hasta ahorita no lo favorece, por consecuencia las aspiraciones de Gina, penden sólo de un Ángel, que no es Benito Neme.

Aunque muchos –los que saben todo- aseguran que el director de CAPUFE, Benito Neme no es muy conocido en el estado, que si bien, el quisiera ser candidato a gobernador, podría estar todos los fines de semana recorriendo el estado, mal y criticable sería, que el encargado de una de las direcciones más importantes de la estructura del gobierno federal, ocupada siempre por gente de confianza del presidente, se pusiera en el ojo de la tormenta, haciendo proselitismo antes de tiempo, recibiendo obuses de que los gastos siempre correrían con cargos a la Dirección de Caminos y Puentes.

Lo mismo se pensaría que los gastos de campaña anticipada que viene haciendo la ex alcaldesa de Centro, se dan con cargos a las delegaciones, que supuestamente ella ha impulsado. Dimes y diretes al fin que sólo calientan el ambiente y que si bien la aspirante del primer círculo élite del secretario de Relaciones Exteriores tuviera ya el sí, más tranquila anduviera, pero el nerviosismo la traiciona, desde luego la lucha no es trampa, porque de que quiere, quiere.

Una pequeña muestra de ese nerviosismo ha sido su proclividad en meterse en debates twitteros, lo mismo con periodistas o con el actual alcalde de Centro, Gerardo Gaudiano, a quien de manera sarcástica ha invitado a subirse al ring de las declaraciones. Esa búsqueda de protagonismo no abona en su proyecto de largo alcance, porque dada su trayectoria, como diría Nietzsche ella debe estar más allá del bien y del mal.

Por ello la tranquilidad del director de CAPUFE, quien con el ánimo del gabinete presidencial, camina con la seguridad de estar cumplimiento al máximo en su misión. “Sí me interesa gobernar el estado que gobernó mi padre”, así lo ha expresado, y estoy en contacto con mis paisanos aunque no vaya seguido, hay un equipo de trabajo que hace lo que tienen que hacer, y desde mi responsabilidad en Dirección de CAPUFE, estoy pendiente de las necesidades de los tabasqueños, como institución federal, en contacto con el gobierno estatal. Al buen entendedor pocas palabras.

SHISHERO.- Por el bien del estado y de los tabasqueños, se llegó a un buen arreglo con los policías disidentes, la tarde de ayer firmaron la minuta compromiso de peticiones, habrá tiempo para analizar las fallas y errores, pero lo cierto es que una vez más funcionó el oficio político del encargado de la política interna del estado, Gustavo Rosario Torres, tomando el toro por los cuernos en un momento tan estratégico como lo es la época donde inicia la máxima feria de los tabasqueños.