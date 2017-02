SHISHITO

Francisco Gómez Hernández

San Valentín en la política

La fiebre del amor que en los últimos tiempos ha atrapado a políticos y artistas. Muchos ayeres han pasado en que la asociación política y espectáculo eran mundos diferentes, hoy en día, el amor lo puede todo, aunque al final sólo sea un protagonismo como el de Cleopatra y Marco Antonio en la antigua Roma, que su relación se caracterizó por la pasión, las intrigas y la lucha por el poder, que desestabilizaron al Imperio Romano.

La política y el show business, hoy son casi el mismo mundo que el antiguo, a la mujer romana le gustaban más los hombre fuertes (guerreros luchadores) y los que tenía el poder político, y en este siglo XXl no hay ninguna excepción, ni diferencia, hoy la mujer es más proclive, a buscar parejas, con poder político, aunque no estén agraciados, otras buscan caritas y cuerpos atléticos, pero que también tengan con-qué, y otras más vivas, les importa poco lo bello, lo atlético y lo político, lo importantes es el bien económico, al fin dinero mata todo lo demás ¿señora Thalía dónde anda?

En la historia moderna hay parejas muy interesantes, como el presidente Enrique Peña Nieto, casado con Angélica Rivera, el gobernador de Chiapas, Manuel Coello, casado con Anahí, ambas actrices exitosas en su momento; Rosalinda López Hernández, casada con el Magistrado Rutilio Escandón Cadenas, ambos políticos; mismo caso del alcalde Gerardo Gaudiano Rovirosa, casado con la ex diputada Ximena Martel Cantú; el ex jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, casado con la periodista Beatriz Gutiérrez (ambos se echan su ayudadita en los libros que escriben), y otro ex jefe Marcelo Ebrard, casado primero con Mariagna Prats, y vuelto a casar con una modelo, viviendo en el exilio por acoso de Mancera.

Entre medio políticos y artistas Omar Fayat, con Victoria Ruffo, Fernando Reyna, con Galilea Montijo, Carlos Salinas Jr. casado con Ludwika Paleta, y más allá por los 80’s, Tulio Hernández, casado con Silvia Pinal, y los muy políticos, José López Portillo, casado con Sasha Montenegro, y más allá todavía en el plano internacional Aristóteles Sócrates Onassis, casado con Jacqueline, ex esposa de John F. Kennedy. Tantos otros que no nos daría el espacio para los amores chocos.

Y como el amor puro y los amores perros, campean en las tierra choca, unos por el amor al PRI como Miguel Moheno, que pide piso parejo, cuando los baches están a la orden del día, otros con mucho desamor como Chucho Alí, aunque del amor al odio sólo hay un paso, que pide la salida del gobernador Arturo Niñez, otros con su amor llorón como el de Juan José Martínez, que pide le rueguen a Raúl Ojeda que regrese, pero ¿que regrese lo que se llevó?, o el del amor indeciso como Fernando Mayans, que deshoja margaritas pensando para donde agarra, PRD o Morena.

SHISHERO.- Saludos a don Francisco Peralta Burelo, quien el día de ayer cumplió un año más de vida, y también al notario público Miguel Cachón Álvarez, quien con tres outs y bases llenas, está en el montículo de espera, y vaya que reza el notario, y bien que sabe hacer plegarias. Saludos señor notario, déjelos que sigan su juego. Y este 14 de febrero, hay que celebramos en grande, por tu amor que tanto quiero /y tanto extraño/ que me traigan una copa/ y muchas más/que me traigan de una vez/ para todo el año/ que me quiero seriamente emborrachar/Salud.