*El dirigente de Morena indicó que se buscará combatir esas determinaciones administrativas

JESÚS URGELL/FOTO: CARLOS CASTRO/El presidente Estatal de Morena en Tabasco, Adán Augusto López Hernández calificó de “sinvergüenzada” el incremento salarial a 173 mil pesos mensuales de los Consejeros Electorales del Estado, e indicó que se buscará combatir estas determinaciones administrativas.

Aseguró que la situación económica no amerita este tipo de derroche presupuestal, por lo que se pronunció en contra de este ajuste salarias de los 7 integrantes del Consejo Electoral.

Criticó además la actitud asumida en relación a los bloque de paridad de género, al segmentarla para favorecer a un determinado partido político, recordó a su vez que su partido impugnó este tema ante los tribunales electorales.

“Es una sinvergüenzada que nosotros vamos a combatir. Y la confianza que vamos a tener en la ciudadanía, y que esperamos un 60 por ciento de participación, una participación mayor en el 2018 de la gente”, indicó.

Insistió que todo parece indicar que están haciendo trabajos a modo y facilitar las estrategias electorales a un solo partido político en Tabasco.

VAN ROSALINDA Y NELLY VARGAS A MITIN DE OBRADOR

López Hernández, por otra parte confirmó que este próximo 19 de febrero, acudirán al mitin de López Obrador; la ex legisladora Federal de Movimiento Ciudadano, Nelly Vargas Pérez; la ex diputada del PRD, Rosalinda López Hernández, y el ex Secretario de Gobierno, Cesar Raúl Ojeda.

Afirmó que se esperan lleguen empresarios, médicos y profesores de todo el estado de Tabasco.