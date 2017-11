*Deben tomar la batuta y participar activamente en la política, les dijo el presidente de la Jucopo

Por Sara Amador Vera/Al disertar la conferencia “Sin Mujer no hay Democracia” en la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCh), el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), del Congreso local, José Antonio De La Vega Asmitia, manifestó que es el momento de que las mujeres tomen la batuta y participen activamente en la vida política del estado.

Ante estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas y Psicología, el presidente de la Jucopo indicó que no se puede hablar de un estado democrático de derecho, si se excluye la participación de la mujer.

En presencia de catedráticos de la UPCh, señaló que hoy desde las leyes se promueve una mayor participación de las mujeres, por eso para los comicios de 2018 los institutos políticos deberán postular a más mujeres tanto para las alcaldías, como para las diputaciones locales.

Acompañado por las diputadas Zoila Margarita Isidro Pérez y María Estela de la Fuente Dagdug, José Antonio De La Vega indicó que se requiere a más tabasqueñas en las regidurías, en las diputaciones locales y en las alcaldías, “porque ustedes requieren de atenciones y programas especiales, y quien mejor que una mujer para conocer sus necesidades y como resolverlas”.

Tras relatar el camino que se siguió para reconocerle el derecho a la mujer para votar y ser votada, el también coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso del Estado, indicó que si bien se ha avanzado en el combate a la discriminación contra la mujer, aún queda mucho por hacer.

Explicó que para avanzar más en el tema, se debe empezar desde casa, promoviendo la igualdad entre hombres y mujeres, y que por eso es muy importante evitar decirles a los niños que no hagan tal o cual cosa, porque eso es de niñas, “no limpies tu cuarto, no planches, no barras, eso ya no lo debemos hacer, tenemos que promover la igualdad desde casa”.

Durante el evento en el que se dio un intercambio de opiniones con los estudiantes, quienes preguntaron sobre la reelección de alcaldes y diputados locales, las juanitas, y las iniciativas para proteger a las mujeres, De La Vega Asmitia indicó que desde el Congreso se han promovido leyes para el empoderamiento de las tabasqueñas.