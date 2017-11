ATARDECER POLÍTICO

– ¿El bueno es Osorio Chong?

– Empiezan a sonar los tambores de guerra

Cuenta la leyenda que la mañana del domingo 28 de noviembre de 1993, el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari había citado en Los Pinos a todo el gabinete, dirigencia nacional del PRI, líderes de sectores y organizaciones, además de senadores y diputados federales para darles a conocer la decisión más importante de su Gobierno, nombrar al sucesor. Al momento de entrar al salón, Carlos Salinas, según narraron las crónicas periodísticas del momento, les dijo a todos los presentes, palabras más, palabras menos, “Señoras y señores tengan muy buenos días, les he convocado para decirles que no se hagan bolas, el candidato será Luis Donaldo Colosio Murrieta”. Cuentan esas crónicas periodísticas, que de inmediato, pese a los achaques propios de su edad, don Fidel Velázquez, viejo zorro de la política, se levantó de su silla como impulsado por un resorte para decirle, “Señor Presidente, nos adivinó usted la memoria, claro que también nuestro candidato es Luis Donaldo”. Viene a cuento esto, porque en los próximos días el PRI debe arrancar con su proceso interno de selección de candidato, ayer se emitió la convocatoria, para elegir candidato y se calientan los ánimos, porque de eso depende mucho la manera como se pueda tener luces sobre la sucesión local. Hace unos días, Luis Videgaray se desvivió en elogios para José Antonio Meade, a raíz de eso muchos se fueron con la finta, de que es el bueno.

Pero ayer atajó el Presidente Peña diciendo que no será candidato quien tenga más aplausos y elogios, es decir, no avaló que pueda ser su secretario de Hacienda porque el tapado, refiriéndonos al viejo estilo de la política, es, más bien, siempre ha sido, Miguel Ángel Osorio Chong, quien dicho sea de paso, trae un bajo perfil en medios y redes sociales, precisamente para no estar expuesto a las críticas y puedan bajarlo de la contienda. Así pues, no se hagan bolas, los priistas saben que no han cambiado los usos y costumbres para designar candidato, salvo la ocasión cuando perdieron la Presidencia, quien decide, aunque se equivoquen, como sucedió con Ernesto Zedillo al postular a Francisco Labastida, es el Presidente de la República y nadie más. Esa ha sido la tónica y no creemos que en esta ocasión vaya a ser la excepción. Entre los aspirantes del PRI a la Presidencia, además de José Antonio Meade, a quien metieron de ultimo a la contienda, están Miguel Osorio Chong, junto a Aurelio Nuño, José Narro. También quiere Ivonne Ortega, pero algo hizo, porque no la han tomado en serio en su aspiración, por eso se queja de que no la van a dejar participar. De tal manera que la próxima semana veremos que saldrá humo blanco en el PRI, se darán acomodos dentro del gabinete y la misma dirigencia tricolor, para ir avanzando en la estrategia de ganar la Presidencia. Los vaticinios de que es Osorio Chong se sustentan de que ha mantenido la estabilidad del país pese a los problemas que se han presentado, con la crisis generada por los sismos, también ha sabido sortear los reclamos, y prácticamente va viento en popa a su aspiración. Otro factor que nadie debe perder de vista, cuando vino Donald Trump a México, siendo todavía candidato presidencial, se generaron muchas críticas al Presidente Peña, porque debió hacerlo también con Hillary Clinton, se supo que Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda, fue quien promovió ese encuentro, pero ante la andanada de críticas, Osorio Chong le dijo a EPN que él asumía la responsabilidad de ese encuentro y ponía su renuncia por delante, para atajar las críticas, no sucedió así, quien se fue entonces del gabinete fue Luis Videgaray, el cual nunca salió del equipo, y se encuentra ahora en Relaciones Exteriores. Ayer fue emitida la convocatoria en PRI nacional para elegir al candidato que represente a ese partido para la contienda presidencial y esta tarde se espera que en el Comité Directivo Estatal haga lo propio esta tarde. Así mismo, para el lunes se llevará a cabo el relevo en la dirigencia estatal de Morena, por lo cual se puede decir, que han empezado a sonar ya los tambores de guerra, al dar inicio ya los movimientos cruciales sobre el tablero político.