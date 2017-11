Por LILIANA COLLADO CALCÁNEO/FOTO JOSÉ LUIS NOTARIO/Lamentan morenistas imposición de candidatos en Jalpa de Méndez y acusan que no hubo encuestas por parte de la dirigencia estatal.

Entrevistados por separado, tanto la diputada por Morena, Candelaria Pérez Jiménez y Pedro Rodríguez Ulín, advirtieron que no permitirán imposición alguna de candidatos por parte de su partido, pues para ello, dijeron que se deben de respetar los estatutos ya que Morena les ha impuesto a Mónica Fernández como aspirante a una Senaduría en primera fórmula y a Jesús Selván como candidato para la alcaldía en Jalpa de Méndez.

Ante este panorama, ambos morenistas llamaron a la militancia de todos los municipios haciendo énfasis en Cárdenas y Paraíso, para que se sumen a la lucha para que los candidatos salgan a través de las asambleas municipales que están establecidas en el partido.

“No podemos permitir que un partido recién fundado, inicie con este tipo de vicios, si no que la gente la que decida”, argumentó Pedro Rodríguez quien además añadió que en Jalpa de Méndez hay nueve aspirantes a la alcaldía municipal por Morena, entre los que mencionó a Francisco Mirabal, Santana Martínez, Amador Izquierdo, Manuel Ricárdez Pérez, Jesús Selván, entre otros.

De los nueve aspirantes, indicó que ocho no están de acuerdo ni apoyarán la imposición de la dirigencia estatal de Morena, para que sea Jesús Selván el candidato a la alcaldía de Jalpa de Méndez, debido a que, señalaron, no fue la forma pues no creen que Andrés Manuel López Obrador respalde esta situación.

“Creemos que no es la forma y también creemos que trae algún padrino para que no los hayan impuesto así, además creemos que es gente del grupo granierista y por eso no estamos inconformes con esa designación que se pretende hacer en