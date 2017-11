*Yo vote en contra de la pena de muerte en el Senado

Por Sara Amador Vera/Foto: Carlos Castro/El senador por Tabasco del Partido de la Revolución Democrática, Fernando Mayans Canabal es un convencido de que la inseguridad y su consecuente criminalidad, es uno de los principales problemas que afectan al estado y cuya solución requiere “mano dura”.

En el lenguaje de medicina, profesión que ejerce hace más de tres décadas, Fernando Mayans, dice que ya tiene diagnosticados los problemas que tanto malestar han causado entre los ciudadanos y el tratamiento para combatir dichos males.

A continuación, una entrevista en la que deja clara su postura para exterminar los crímenes y la inseguridad, pero sin caer en los extremos.

DDLT: Hace unos días escribió en sus redes: “Muerte a los asesinos como en tiempos de Garrido Canabal”, ¿cree en la pena de muerte?

FMC: No, de hecho, voté en contra de la pena de muerte para erradicarla de la Constitución. Todas las leyes secundarias la habían eliminado, pero todavía en la Constitución existía, y me tocó como senador desaparecerla de este país. Yo me refiero a la muerte al crimen, hay que acabar con los malosos y los crímenes que estamos viviendo en el país y que nos duele a todos y que cada día en vez de disminuir aumentan, a eso es que me refiero.

DDLT: Habló en ese tweet del ex gobernador Tomás Garrido Canabal, ¿simpatiza con él?

FMC: En muchas cosas sí, fue un gran gobernador de Tabasco, impulsó la agricultura, el campo, la ganadería, era una persona progresista para su época, en ese sentido, por el amor a Tabasco que profesó concuerdo con él en muchas acciones, en su mano dura contra el delincuente, con el crimen, porque no se andaba con contemplaciones, hasta ahí. Hay cosas en las que no concuerdo.

DDLT: ¿Cómo en cuáles no?

FMC: En lo religioso, que se metió con los sacerdotes, a perseguirlos, que era parte de la época porque él era muy amigo de Don Plutarco Elías Calles, pero bueno, en eso no coincido, coincido en todo el apoyo al obrero y al campesino, a las escuelas. Estoy convencido que cada quien tiene el derecho de practicar cualquier religión y la fe que así convenga. No estoy en contra de ninguna religión y ninguna institución religiosa.

DDLT: ¿Cree en Dios?

FMC: Yo creo en el bien y en el mal. Si Dios es el bien, creo en Dios.

DDLT: ¿Entonces no es enemigo de Dios?

FMC: No, para nada. Mis enemigos son la inseguridad, la corrupción, la pobreza y la injusticia, esos son mis enemigos.

DDLT: ¿Quemaría alguna iglesia?

FMC: No, al contrario, estoy promoviendo una iniciativa que va muy bien, se llama “Pasaporte Embajador Ciudadano” y Tabasco será beneficiado con ello porque va a generar empleo y vamos a dar a conocer las maravillas que tenemos y que aún no se han explotado turísticamente hablando, lo mismo que el turismo acuático, tenemos el 78 por ciento del agua dulce del país y obvio con esa propuesta vamos a reparar y restaurar nuestras iglesias y hay todo un proyecto ahí para concluir la Catedral del Señor de Tabasco.